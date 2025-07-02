Samsung внезапно порадовала владельцев недорогих смартфонов Galaxy

Фото: UnsplashСогласно источнику, владельцы сматфона Samsung Galaxy A06 4G начали получать стабильную версию прошивки One UI 7.0 на базе Android 15. Номер сборки — A065FXXU4BYF6, она весит в среднем около 3 Гб. Помимо нововведений от Samsung, апдейт содержит также патч безопасности Google за май 2025 года.
Компания Samsung выпустила долгожданное обновление ОС для ультрабюджетного смартфона Galaxy. Об этом пишет GSM Arena.
Компания Samsung выпустила долгожданное обновление ОС для ультрабюджетного смартфона Galaxy. Об этом пишет GSM Arena.
Прямо сейчас обновление вышло за пределы Южной Кореи и начало распространяться в странах Азии. Обычно Samsung развертывает свои апдейты поэтапно и в течение пары недель прошивка долетит до всех владельцев смартфона.
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