Samsung внезапно порадовала владельцев недорогих смартфонов Galaxy

Олег

Galaxy

Фото: Unsplash 

Компания Samsung выпустила долгожданное обновление ОС для ультрабюджетного смартфона Galaxy. Об этом пишет GSM Arena.

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Согласно источнику, владельцы сматфона Samsung Galaxy A06 4G начали получать стабильную версию прошивки One UI 7.0 на базе Android 15. Номер сборки — A065FXXU4BYF6, она весит в среднем около 3 Гб. Помимо нововведений от Samsung, апдейт содержит также патч безопасности Google за май 2025 года.

Прямо сейчас обновление вышло за пределы Южной Кореи и начало распространяться в странах Азии. Обычно Samsung развертывает свои апдейты поэтапно и в течение пары недель прошивка долетит до всех владельцев смартфона. 

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Источник:
GSM Arena
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