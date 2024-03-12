Samsung возвращает Galaxy Watch к истокам — часы полностью преобразятся

Олег

Galaxy
Фото: Gizmochina


Компания Samsung готовит следующую модель своих умных часов в совершенно новом корпусе. Об этом пишет Gizmochina.

Многие помнят, что самые первые Galaxy Watch вышли в прямоугольном корпусе. После этого такая форма часов сохранилась в двух моделях часов — Galaxy Gear 2 и Gear Live, а в последующих новинках компания перешла на круглый корпус. Похоже, что теперь Samsung хочет вернуться к истокам.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, компания готовит новые Galaxy Watch в прямоугольном корпусе. Пока неясно, касается ли это 7 поколения или более отдаленных новинок, но «идея с энтузиазмом рассматривается внутри компании, и очень вероятно, что этот переход произойдет».

В качестве основной причины такого перехода источник называет более удобное отображение информации — прямоугольный дисплей не обрезает данные и при схожих с круглой формой габаритах дает больше полезного пространства. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Samsung представила отличную замену Galaxy Watch: всё то же самое, но дешевле и держит заряд 2 недели
К Starlink подключили iPhone и Samsung Galaxy
Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию
Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии