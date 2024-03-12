Samsung возвращает Galaxy Watch к истокам — часы полностью преобразятся



Фото: Gizmochina





Компания Samsung готовит следующую модель своих умных часов в совершенно новом корпусе. Об этом пишет Gizmochina.



Многие помнят, что самые первые Galaxy Watch вышли в прямоугольном корпусе. После этого такая форма часов сохранилась в двух моделях часов — Galaxy Gear 2 и Gear Live, а в последующих новинках компания перешла на круглый корпус. Похоже, что теперь Samsung хочет вернуться к истокам.







Согласно источнику, компания готовит новые Galaxy Watch в прямоугольном корпусе. Пока неясно, касается ли это 7 поколения или более отдаленных новинок, но «идея с энтузиазмом рассматривается внутри компании, и очень вероятно, что этот переход произойдет».



В качестве основной причины такого перехода источник называет более удобное отображение информации — прямоугольный дисплей не обрезает данные и при схожих с круглой формой габаритах дает больше полезного пространства.