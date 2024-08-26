Samsung выпустила большое обновление для старых Galaxy Watch

Олег

Galaxy Watch


Компания Samsung выпустила свежую бета-версию One UI 6, которая принесла новую опцию на старые часы. Об этом пишут в 9to5Google.

Согласно источнику, всем пользователям Samsung Galaxy Watch 4 и более новых моделей стала доступна One UI 6 Watch Beta 4 с номером сборки, заканчивающимся символами ZXH4. Она базируется на Wear OS 5 и принесла очень удобную фичу на все совместимые часы.

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Теперь режим Always-on Display умеет отображать не только время и минимально необходимую информацию, но и любой экран меню. Устройство сможет отображать в виде AoD абсолютно любой экран, на котором оно «заснуло». Например, если вы включили тренировку, то она останется на экране даже после перехода часов в режим ожидания.

Четвертая бета-версия начала распространяться в Южной Корее и в ближайшие дни появится в других регионах. 

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Источник:
9to5Google
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