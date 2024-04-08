Samsung выпустила долгожданное обновление для Galaxy Watch



Компания Samsung наконец создала патч, исправляющий проблемы с сенсором и аккумулятором на своих умных часах. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, в марте 2024 года некоторые пользователи Galaxy Watch столкнулись с глюками своих часов. Все «пострадавшие» сходятся во мнении, что проблемы начались после очередного апдейта, в примечаниях к которому было заявлено «улучшение функциональности».







Глюк проявлялся при попытке «разбудить» часы тапами по экрану; помимо этого, расход заряда батареи был повышенным. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи линейки Watch 6.



Теперь обе проблемы исправлены с выходом прошивки R930XXU1AXC2 весом около 136 Мб. Обновление уже начало распространяться в Южной Корее и вскоре прилетит пользователям Galaxy Watch во всём мире.