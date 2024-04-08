Samsung выпустила долгожданное обновление для Galaxy Watch

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung наконец создала патч, исправляющий проблемы с сенсором и аккумулятором на своих умных часах. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, в марте 2024 года некоторые пользователи Galaxy Watch столкнулись с глюками своих часов. Все «пострадавшие» сходятся во мнении, что проблемы начались после очередного апдейта, в примечаниях к которому было заявлено «улучшение функциональности».

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Глюк проявлялся при попытке «разбудить» часы тапами по экрану; помимо этого, расход заряда батареи был повышенным. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи линейки Watch 6.

Теперь обе проблемы исправлены с выходом прошивки R930XXU1AXC2 весом около 136 Мб. Обновление уже начало распространяться в Южной Корее и вскоре прилетит пользователям Galaxy Watch во всём мире. 

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Источник:
Phone Arena
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