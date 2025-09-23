Samsung выпустила необычный телевизор Movingstyle Smart TV, который работает без розетки







Южнокорейский бренд Samsung представил необычный смарт-телевизор Movingstyle Smart TV, который можно использовать не только как стандартный ящик, но и как портативный сенсорный монитор.

Samsung Movingstyle Smart TV оснащён 27-дюймовой сенсорной LCD-панелью с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В комплекте идёт регулируемая подставка, а экран можно разворачивать как в портретный, так и в альбомный режим.Главная особенность новинки — автономность. Телевизор получил встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов работы без подключения к сети. В корпусе предусмотрена съёмная ручка, которая одновременно служит подставкой, позволяя брать устройство с собой и использовать его в дороге или на работе. Заряжается телевизор через USB Type-C.Samsung Movingstyle Smart TV работает на ОС Tizen, поддерживает голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant. Ещё он оснащён динамиками 2х10 Вт, портами HDMI, 2х USB-C, а также модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.Пока новинка доступна только в Южной Корее по цене 1,44 млн вон (~$1035).