Samsung выпустила необычный телевизор Movingstyle Smart TV, который работает без розетки

Южнокорейский бренд Samsung представил необычный смарт-телевизор Movingstyle Smart TV, который можно использовать не только как стандартный ящик, но и как портативный сенсорный монитор.
Главная особенность новинки — автономность. Телевизор получил встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов работы без подключения к сети. В корпусе предусмотрена съёмная ручка, которая одновременно служит подставкой, позволяя брать устройство с собой и использовать его в дороге или на работе. Заряжается телевизор через USB Type-C.
Samsung Movingstyle Smart TV работает на ОС Tizen, поддерживает голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant. Ещё он оснащён динамиками 2х10 Вт, портами HDMI, 2х USB-C, а также модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Пока новинка доступна только в Южной Корее по цене 1,44 млн вон (~$1035).