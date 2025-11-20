Top.Mail.Ru

Samsung выпустила обновление One UI 8 для старых Galaxy Watch

Фархад

Galaxy

Компания Samsung внезапно начала распространять обновление One UI 8 Watch для смарт-часов Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, выпущенных в 2023 году. Обновление основано на операционной системе Google Wear OS 6, анонсированной в мае.

Пока прошивка распространяется на устройствах для рынка Кореи и США. В ближайшее время она должна добраться и до других регионов. Проверить наличие прошивки можно в приложении «Носимые устройства» > «Настройки часов» > «Обновление ПО часов» > «Загрузить и установить». Это обновление весьма значимо, поскольку оно приносит с собой новый пользовательский интерфейс и множество новых функций.

Напомним, ранее One UI 8 Watch стала доступна на Galaxy Watch7 и Watch Ultra, а на Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic она идёт сразу из коробки.
Источник:
GSM Arena
