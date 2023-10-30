Samsung выпустила One UI 6 для всех владельцев Galaxy S23

Компания Samsung решила завершить октябрь релизом стабильной сборки масштабного обновления One UI 6.0 на базе Android 14 для смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.
Новая версия ПО доступна как бета-тестерам, так и обычным пользователям. В первом случае обновление весит ~350 МБ, а для всех остальных ~3 ГБ.
Пока новая прошивка доступна во всех европейских странах. Вероятно, в ближайшее время её можно будет скачать и в других регионах.
Скорее всего, в ноябре Samsung начнёт обновлять и другие флагманские устройства, включая серии Galaxy S22, Galaxy S21, а также среднебюджетные смартфоны.
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