Samsung выпустила One UI 8 в день релиза iOS 26, но получилось грустно

За пару часов до выхода масштабного обновления iOS 26 компания Samsung официально анонсировала релиз новой оболочки One UI 8.0. Но, в отличие от Apple, владельцам смартфонов Galaxy придётся подождать обновления.

Первоначально Samsung заявила, что One UI 8 уже доступна для серии Galaxy S25, а остальные девайсы получат прошивку скоро. Однако компания не уточнила, что развёртывание происходит поэтапно, поэтому глобальные версии смогут обновиться спустя пару недель. Пока апгрейд доступен только в Южной Корее.

Вслед за этим на форуме сообщества Samsung появился график, согласно которому One UI 8 появится на большинстве поддерживаемых устройств только к концу года. Например, в октябре обновление выйдет для серий Galaxy S24, S23 и S22, а также для Galaxy Tab S10, Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, Galaxy A36 и A35. Пользователям серий Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Galaxy Tab S8, а также бюджетных моделей, таких как Galaxy A16 и A15, придётся подождать до ноября.

Впрочем, ждать One UI 8.0 на базе Android 16 особо не стоит. Из нового в ней появились только функции на базе искусственного интеллекта для Now Brief и Now Bar, улучшенная многозадачность и повышенная стабильность работы системы.
Комментарии

+64
Gabriel
Как мы все теперь знаем хорошего обновления 10 лет ждут.
Эппл может подтвердить.)
И то мы пока еще не знаем насколько оно хорошее.
час назад в 13:29
#