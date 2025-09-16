Samsung выпустила One UI 8 в день релиза iOS 26, но получилось грустно







За пару часов до выхода масштабного обновления iOS 26 компания За пару часов до выхода масштабного обновления iOS 26 компания Samsung официально анонсировала релиз новой оболочки One UI 8.0. Но, в отличие от Apple, владельцам смартфонов Galaxy придётся подождать обновления. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Первоначально Samsung заявила, что One UI 8 уже доступна для серии Galaxy S25, а остальные девайсы получат прошивку скоро. Однако компания не уточнила, что развёртывание происходит поэтапно, поэтому глобальные версии смогут обновиться спустя пару недель. Пока апгрейд доступен только в Южной Корее.Вслед за этим на форуме сообщества Samsung появился график, согласно которому One UI 8 появится на большинстве поддерживаемых устройств только к концу года. Например, в октябре обновление выйдет для серий Galaxy S24, S23 и S22, а также для Galaxy Tab S10, Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, Galaxy A36 и A35. Пользователям серий Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Galaxy Tab S8, а также бюджетных моделей, таких как Galaxy A16 и A15, придётся подождать до ноября.Впрочем, ждать One UI 8.0 на базе Android 16 особо не стоит. Из нового в ней появились только функции на базе искусственного интеллекта для Now Brief и Now Bar, улучшенная многозадачность и повышенная стабильность работы системы.