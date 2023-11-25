Samsung выпустила OneUI 6 и Android 14 для популярнейшего смартфона Galaxy

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Компания Samsung начала распространять большое обновление OneUI 6 для линейки позапрошлогодних флагманов — Galaxy S21. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, стабильную версию OneUI 6.0 и Android 14 получили пользователи смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Для всех трех моделей распространяется сборка с единым номером G99xBXXU9FWK2, которая весит примерно 2,28 Гб.







Сейчас апдейт уже начали получать пользователи европейских моделей смартфонов. Если же у вас азиатская или РосТест-модель, придется немного подождать.