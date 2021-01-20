





Компания Samsung пополнила популярную линейку SSD-накопителей EVO несколькими новыми моделями. Они обладают типоразмером 2,5 дюйма и интерфейсом SATA.В линейку Samsung 870 EVO вошли твёрдотельные накопители объёмом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ с ресурсом 150, 300, 600, 1200 и 2400 TBW соответственно. Накопители используют память V-NAND (TLC) с максимальной скорости последовательной записи 530 МБ/с. Производительность в операциях с произвольным доступом достигает 98 000 IOPS в режиме чтения и 88 000 IOPS в режиме записи. Высокий уровень производительности обеспечивается большим буфером SLC переменного размера и поддержкой технологии Intelligent TurboWrite. Также предусмотрен спящий режим на устройствах с поддержкой Window Modern Standby.Накопители Samsung 870 EVO скоро появятся в продаже по цене от 50 долларов за модель 250 ГБ и выше в зависимости от объёма встроенной памяти.