Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch

Олег

Watch

Фото: Unsplash

Компания Samsung выпустила обновление для позапрошлогодней линейки своих часов. Об этом пишет SamMobile.

Речь идет о Galaxy Watch 4, которые недавно получили OneUI 5 Watch. Сейчас владельцы часов начали получать патч безопасности за декабрь 2023 года. Никаких новых функций или изменений в интерфейсе оно не приносит, однако исправляет 75 уязвимостей в системе безопасности ОС. Так что апдейт стоит установить каждому как можно скорее.

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Серия Galaxy Watch 4 была представлена в 2021 году и уже получила два больших обновления — OneUI Watch 4.5 и OneUI Watch 5. Предположительно, Samsung должна предоставить этой модели еще минимум 1-2 апдейта. 

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Источник:
SamMobile
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