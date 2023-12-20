Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch

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Компания Samsung выпустила обновление для позапрошлогодней линейки своих часов. Об этом пишет SamMobile.



Речь идет о Galaxy Watch 4, которые недавно получили OneUI 5 Watch. Сейчас владельцы часов начали получать патч безопасности за декабрь 2023 года. Никаких новых функций или изменений в интерфейсе оно не приносит, однако исправляет 75 уязвимостей в системе безопасности ОС. Так что апдейт стоит установить каждому как можно скорее.







Серия Galaxy Watch 4 была представлена в 2021 году и уже получила два больших обновления — OneUI Watch 4.5 и OneUI Watch 5. Предположительно, Samsung должна предоставить этой модели еще минимум 1-2 апдейта.