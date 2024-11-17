Samsung высмеяла владельцев самых скучных смартфонов в мире. Догадываетесь, о ком речь?

В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи… И все они связаны с Apple. Да, речь идёт об очередной порции троллинга Samsung над владельцами iPhone.
- iPhone не раскладывается;
- iPhone не переводит речь на другие языки и не выводит текст на второй экран;
- iPhone не поддерживает стилус;
- iPhone не позволяет дорисовывать гитары к фотографиям с помощью ИИ.
По непонятным причинам многие крупные бренды в 2024 году продолжают сравнивать свои продукты с девайсами Apple. И если лет 10 назад такое сравнение было уместным, то сегодня компании просто выставляют себя в не самом лучшем свете.
Я вовсе не душню, но мемы в соцсетях — ок (иногда у них даже получается смешно), а вставлять iPhone в каждый слайд своей презентации или снимать ролики с высмеиванием минусов Apple — кринж. Это относится к Samsung, Xiaomi, BBK и всем остальным брендам. А как вы считаете?