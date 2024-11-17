Samsung высмеяла владельцев самых скучных смартфонов в мире. Догадываетесь, о ком речь?

Фархад



В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи… И все они связаны с Apple. Да, речь идёт об очередной порции троллинга Samsung над владельцами iPhone.

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В новом ролике нам показали все минусы смартфонов Apple (по версии Samsung):
  • iPhone не раскладывается;
  • iPhone не переводит речь на другие языки и не выводит текст на второй экран;
  • iPhone не поддерживает стилус;
  • iPhone не позволяет дорисовывать гитары к фотографиям с помощью ИИ. 



По непонятным причинам многие крупные бренды в 2024 году продолжают сравнивать свои продукты с девайсами Apple. И если лет 10 назад такое сравнение было уместным, то сегодня компании просто выставляют себя в не самом лучшем свете.

Я вовсе не душню, но мемы в соцсетях — ок (иногда у них даже получается смешно), а вставлять iPhone в каждый слайд своей презентации или снимать ролики с высмеиванием минусов Apple — кринж. Это относится к Samsung, Xiaomi, BBK и всем остальным брендам. А как вы считаете?
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Комментарии

tellurian
+2055
tellurian
Вот как можно делать рекламу своему конкуренту?
Сделайте похоже видео со своими преимуществами. Не показывая конкурента.
Если эти людям не нужно, то это только оттолкнёт потенциальных клиентов. Не решайте за других людей.
Вот поэтому у меня и моей семьи нет и не будет Самсунга. Конкурентов нужно уважать. Даже в своей работе не очерняю конкурентов.
Сегодня в 19:35
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+1193
Grealex
Когда сам что-то не можешь, начинаешь высмеивать других. Это психология слабого человека, в данном случае фирмы. Сильный в себе уверен и на других не оглядывается.
21 минуту назад
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