Samsung высмеяла владельцев самых скучных смартфонов в мире. Догадываетесь, о ком речь?







В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи… И все они связаны с Apple. Да, речь идёт об очередной порции троллинга Samsung над владельцами iPhone. В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи… И все они связаны с Apple. Да, речь идёт об очередной порции троллинга Samsung над владельцами iPhone. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone не раскладывается;

iPhone не переводит речь на другие языки и не выводит текст на второй экран;

iPhone не поддерживает стилус;

iPhone не позволяет дорисовывать гитары к фотографиям с помощью ИИ.

В новом ролике нам показали все минусы смартфонов Apple (по версии Samsung):По непонятным причинам многие крупные бренды в 2024 году продолжают сравнивать свои продукты с девайсами Apple. И если лет 10 назад такое сравнение было уместным, то сегодня компании просто выставляют себя в не самом лучшем свете.Я вовсе не душню, но мемы в соцсетях — ок (иногда у них даже получается смешно), а вставлять iPhone в каждый слайд своей презентации или снимать ролики с высмеиванием минусов Apple — кринж. Это относится к Samsung, Xiaomi, BBK и всем остальным брендам. А как вы считаете?