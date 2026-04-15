Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить

Технологические компании друг за другом поднимают цены на свои девайсы, а Apple вынашивает план обойти всех. Об этом пишут MacRumors и WCCF Tech.
Согласно источнику, Microsoft переписала ценники на все свои ноутбуки Surface, причем очень заметно. Самый доступный 12-дюймовый Surface Pro теперь стоит от $1049 вместо $799, 13-дюймовый Laptop подрос с $899 до $1149, а флагманская модель с 512 Гб SSD поднялась с $1199 до $1499. Подорожали и другие модели.
Samsung тоже не отстает — компания подняла прайсы на прошлогодние модели. Galaxy S25 Edge и S25 FE подорожали на $80 и $40 соответственно, поднялась цена также на Galaxy Z Fold 7. Дороже стали стоить и планшеты: Galaxy Tab S11 и S11 Ultra поднялись на $100 каждый, а терабайтная версия флагмана — на $280. Ожидается, что на грядущие новинки ценники тоже вырастут.
Что касается Apple, то компания планирует всех переиграть, заморозив цены на iPhone 18 Pro, релиз которого планируется на сентябрь 2026. Однако для снижения себестоимости ассортимент цветов будет сокращен до трех. Аналитики уже пророчат Apple большой успех из-за этого шага, так как многие пользователи Android могут перейти на iPhone в этом году из соображений экономии.