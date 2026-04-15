Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить

Олег


Технологические компании друг за другом поднимают цены на свои девайсы, а Apple вынашивает план обойти всех. Об этом пишут MacRumors и WCCF Tech. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Microsoft переписала ценники на все свои ноутбуки Surface, причем очень заметно. Самый доступный 12-дюймовый Surface Pro теперь стоит от $1049 вместо $799, 13-дюймовый Laptop подрос с $899 до $1149, а флагманская модель с 512 Гб SSD поднялась с $1199 до $1499. Подорожали и другие модели. 

Samsung тоже не отстает — компания подняла прайсы на прошлогодние модели. Galaxy S25 Edge и S25 FE подорожали на $80 и $40 соответственно, поднялась цена также на Galaxy Z Fold 7. Дороже стали стоить и планшеты: Galaxy Tab S11 и S11 Ultra поднялись на $100 каждый, а терабайтная версия флагмана — на $280. Ожидается, что на грядущие новинки ценники тоже вырастут. 

Что касается Apple, то компания планирует всех переиграть, заморозив цены на iPhone 18 Pro, релиз которого планируется на сентябрь 2026. Однако для снижения себестоимости ассортимент цветов будет сокращен до трех. Аналитики уже пророчат Apple большой успех из-за этого шага, так как многие пользователи Android могут перейти на iPhone в этом году из соображений экономии. 
2
Источник:
WCCF Tech
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+244
Gabriel
Apple находится в самом выигрышном положении в плане формирования цен.
Дна компания извлекает прибыль не только из железа которое продает, но и из собственного ПО, проектирования процессоров и продажи приложений на собственной площадке только для своих устройств. Цены на комплектующие поднимутся для всех, но только эппл сможет нивелировать их рост за счет перераспределения прибыли от разных направлений, плюс космические тиражи устройств которые вполне могут вынудить производителей комплектующих придержать свои желания в плане цен.
Думаю что Гугл глядя на Эппл тоже загонит своих пользователей в свой магазин приложений.
15 апреля 2026 в 15:18
#

Читайте также