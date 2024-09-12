5 старых смартфонов Samsung, Xiaomi, Redmi, OnePlus и Realme получили Android 14 с кастомной прошивкой LineageOS

Вышедшая полгода назад новая версия кастомной прошивки для смартфонов LineageOS 21 была портирована ещё на пять устройств, давным-давно оставшихся без поддержки со стороны производителей. Она основана на Android 14 со свежими патчами безопасности.
Новая прошивка LineageOS 21 адаптирована для следующих моделей:
— Samsung Galaxy A71 5G
— Xiaomi Mi 10 Pro
— Redmi K60 Pro
— OnePlus Nord N10 5G
— Realme 10 Pro 5G
LineageOS содержит несколько модификаций в сравнении с чистым Android. Например, для фото- и видеосъёмки используется приложение Aperture, а галереей по умолчанию является Glimpse. Также видоизменены многие элементы интерфейса и задействована новая анимация загрузки.
Прошивки на базе LineageOS 21 созданы для нескольких десятков моделей смартфонов и телевизионных приставок с процессорами Snapdragon 660, 820, 835, 845, 855+, 865, 888 и 8 Gen2. Их можно установить как на старые, так и на новые модели Asus, Essential, Fairphone, Google, LG, Motorola, Nokia, Lumia, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi и некоторых других брендов. Для устройств, официальная поддержка которых была прекращена, это чуть ли не единственная возможность обновиться до свежей версии Android.
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