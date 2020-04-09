В последнее время было довольно много дискуссий и чипсетах Samsung Exynos, а некоторые недовольные пользователи даже создали петицию, в которой предложили компании совсем отказаться от модельного ряда Exynos в пользу Snapdragon от Qualcomm, но, похоже, это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Флагманский процессор Samsung следующего поколения может всех удивить, поскольку производитель переходит от кастомных ядер Mongoose на стандартные процессорные ядра ARM. Помимо этого, компания откажется от графических решений ARM Mali в пользу графики AMD Radeon. Таким образом получается, что у Samsung много планов относительно своих чипов на будущее. Согласно недавнему отчету, компания работает над новым чипсетом Exynos в партнерстве с Google и он может быть запущен уже в этом году.
Сообщается, что чип будет изготовлен с использованием 5-нм LPE-технологии Samsung. Это будет восьмиъядерный процессор, у которого два ядра процессора Cortex-A78, два ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Он может использовать неанонсированный графический процессор Mali MP20 от ARM, основанный на микроархитектуре Borr.
Агентство Reuters в прошлом году сообщило, что Google переманивает разработчиков чипов из Broadcom, Intel, Nvidia и Qualcomm, стремясь создать собственный чипсет для смартфонов и серверов и снизить зависимость от таких поставщиков, как Intel и Qualcomm. Компания создала команду из 16 ведущих инженеров из области разработки процессоров и планировала расширить её до сотни в будущем. Судя по всему, поисковый гигант, вероятно, согласился на собственный чипсет из модельного ряда Exynos, по крайней мере, на данный момент.
Если эта информация подтвердится, существует вероятность того, что Google использует новый чипсет в своих будущих смартфонах Pixel, возможно, сначала это будут модели среднего уровня. Также новый процессор может быть использован в устройствах на базе Chrome OS и даже в серверах для центров обработки данных. По словам издания ETNews, в начале этого года Samsung создала новую команду «Custom SoC» в рамках своего подразделения Device Solutions. Команду возглавляет Пак Джин-Пио, который до прошлого года работал в команде Foundry ASIC.
Новая команда также может создать чипсет для AR / VR-продуктов Facebook в линейке Oculus. Новая команда Samsung Custom SoC в настоящее время насчитывает около 30 членов, которые сгруппированы по разным направлениям бизнеса, но в ближайшие годы планируется значительно увеличить ее. Стремление создать новую команду является частью более крупного плана Samsung стать крупнейшей в мире компанией по производству полупроводниковых систем к 2030 году.
Флагманский процессор Samsung следующего поколения может всех удивить, поскольку производитель переходит от кастомных ядер Mongoose на стандартные процессорные ядра ARM. Помимо этого, компания откажется от графических решений ARM Mali в пользу графики AMD Radeon. Таким образом получается, что у Samsung много планов относительно своих чипов на будущее. Согласно недавнему отчету, компания работает над новым чипсетом Exynos в партнерстве с Google и он может быть запущен уже в этом году.
Сообщается, что чип будет изготовлен с использованием 5-нм LPE-технологии Samsung. Это будет восьмиъядерный процессор, у которого два ядра процессора Cortex-A78, два ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Он может использовать неанонсированный графический процессор Mali MP20 от ARM, основанный на микроархитектуре Borr.
Агентство Reuters в прошлом году сообщило, что Google переманивает разработчиков чипов из Broadcom, Intel, Nvidia и Qualcomm, стремясь создать собственный чипсет для смартфонов и серверов и снизить зависимость от таких поставщиков, как Intel и Qualcomm. Компания создала команду из 16 ведущих инженеров из области разработки процессоров и планировала расширить её до сотни в будущем. Судя по всему, поисковый гигант, вероятно, согласился на собственный чипсет из модельного ряда Exynos, по крайней мере, на данный момент.
Если эта информация подтвердится, существует вероятность того, что Google использует новый чипсет в своих будущих смартфонах Pixel, возможно, сначала это будут модели среднего уровня. Также новый процессор может быть использован в устройствах на базе Chrome OS и даже в серверах для центров обработки данных. По словам издания ETNews, в начале этого года Samsung создала новую команду «Custom SoC» в рамках своего подразделения Device Solutions. Команду возглавляет Пак Джин-Пио, который до прошлого года работал в команде Foundry ASIC.
Новая команда также может создать чипсет для AR / VR-продуктов Facebook в линейке Oculus. Новая команда Samsung Custom SoC в настоящее время насчитывает около 30 членов, которые сгруппированы по разным направлениям бизнеса, но в ближайшие годы планируется значительно увеличить ее. Стремление создать новую команду является частью более крупного плана Samsung стать крупнейшей в мире компанией по производству полупроводниковых систем к 2030 году.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: