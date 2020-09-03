Samsung Electronics совместно с White photo school запускают курс «Снимаем на смартфон». Подать заявку на обучение могут все желающие на сайте проекта.
Во время обучения студенты смогут бесплатно получить флагманские смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy S20 для того, чтобы на их базе под руководством профессионального fashion& celebrity фотографа, преподавателя White Photo School Софии Карайванской, освоить нюансы мобильной съемки и протестировать все фишки камеры. Для прохождения курса не требуется опыта мобильной фотографии. Все участники также смогут приобрести понравившиеся устройства с 15% скидкой.
На занятиях слушатели получат базовые знания об этапах съемки фото и видео контента профессионального качества на камеру смартфона. В рамках программы можно будет посетить 7 онлайн-семинаров, 2 воркшопа с главными экспертами проекта, а также представить свои работы на конкурсе мобильной фотографии с возможностью выиграть новейший флагманский смартфон от Samsung.
Теоретическую часть курса студентам предстоит изучить самостоятельно онлайн. На очных занятиях с модератором все учащиеся смогут научиться применять новые знания на практике, получить поддержку от экспертов школы и обсудить с ними свои фото- и видеоработы. Количество мест на программе ограничено.
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