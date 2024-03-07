Samsung запустила Galaxy S24 Ultra в стратосферу. Фото вышли просто космос!



Samsung придумала необычную рекламную кампанию для камеры своего флагманского смартфона. О ней написали в ITHome.



Согласно источнику, компания решила запустить Galaxy S24 Ultra на орбиту на стратосферном шаре. Летающий аппарат наполнили водородом, а сам смартфон закрепили на кронштейне из углеродного волокна с дистанционно управляемым 3D-подвесом. Инженеры могли подавать сигналы с Земли, чтобы смартфон делал снимки в различных режимах — в результате получились красивые фото на «сверхширик», базовый и зум-объективы.



















В ходе эксперимента четыре смартфона Galaxy S24 Ultra поднялись над Лос-Анжелесом, Лас-Вегасом, Гранд-Каньоном и Сьерра-Невадой в период 25-31 января. Максимальная высота взлета составила чуть более 36 километров — это выше, чем обычно проходят маршруты пассажирских самолетов. На Землю смартфоны вернули с помощью парашютов со скоростью 8 км/ч, предварительно спустив водород из шаров.

В ходе эксперимента четыре смартфона Galaxy S24 Ultra поднялись над Лос-Анжелесом, Лас-Вегасом, Гранд-Каньоном и Сьерра-Невадой в период 25-31 января. Максимальная высота взлета составила чуть более 36 километров — это выше, чем обычно проходят маршруты пассажирских самолетов. На Землю смартфоны вернули с помощью парашютов со скоростью 8 км/ч, предварительно спустив водород из шаров.