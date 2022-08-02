Samsung зарегистрировала бренд «Гнусмас»

Компания Samsung решила присвоить известную «обзывалку» своих смартфонов и зарегистрировать её как товарный знак. Об этом сообщает SamMobile.
Согласно источнику, Samsung зарегистрировала права на бренд G-nusmas. Это слово было выбрано в качестве имени для талисмана компании — маленького синего человечка, который периодически фигурирует в рекламных кампаниях южнокорейской компании. Раньше его называли CGI, но теперь документы Samsung гласят — его имя G-nusmas.
Многие россияне знают слово «Гнусмас» как пренебрежительное обозначения телефонов марки Samsung. Им пользовались на форумах 2000-х и 2010-х годов, когда хотели подчеркнуть не самый лучший выбор устройства. Довольно забавно видеть, как «обзывалка» теперь стала официальный торговым знаком. С другой стороны, Samsung могла и не знать о «темном прошлом» этого слова и просто переписала свой бренд задом наперед, чтобы создать новый.
Ранее мы рассказали, что Samsung собирается лишить важного датчика целый ряд бюджетных смартфонов.
Согласно источнику, Samsung зарегистрировала права на бренд G-nusmas. Это слово было выбрано в качестве имени для талисмана компании — маленького синего человечка, который периодически фигурирует в рекламных кампаниях южнокорейской компании. Раньше его называли CGI, но теперь документы Samsung гласят — его имя G-nusmas.
Многие россияне знают слово «Гнусмас» как пренебрежительное обозначения телефонов марки Samsung. Им пользовались на форумах 2000-х и 2010-х годов, когда хотели подчеркнуть не самый лучший выбор устройства. Довольно забавно видеть, как «обзывалка» теперь стала официальный торговым знаком. С другой стороны, Samsung могла и не знать о «темном прошлом» этого слова и просто переписала свой бренд задом наперед, чтобы создать новый.
Ранее мы рассказали, что Samsung собирается лишить важного датчика целый ряд бюджетных смартфонов.