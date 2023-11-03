Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий

Олег

Win11


Свежее обновление Windows 11 появилось в виде ISO-образа. Об этом пишет 3d News.

Ранее мы писали, что Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 11 23H2 с кодовым названием Moment 4. Оно приносит много новых функций и исправляет ряд багов. До сих пор апдейт распространялся лишь через центр обновления Windows, но теперь установить его стало проще.

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Согласно источнику, теперь любой желающий сможет скачать установочный ISO-образ Windows 11 23H2 для «чистой» установки на ПК.

«Этот вариант предназначен для пользователей, которые хотят создать загрузочный установочный носитель (USB-накопитель, DVD) или виртуальную машину (файл .ISO) для установки Windows 11. Эта загрузка представляет собой мультиредакционный ISO, в котором для разблокировки нужной версии используется ваш ключ продукта», — Microsoft. 

Ссылка на файл находится на сайте Microsoft. На данный момент доступна только одна мультиязычная сборка для х64-компьютеров. 

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Источник:
3D News
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