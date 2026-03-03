Самые мощные ноутбуки за всю историю Apple: представлены MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max







Вместе с обновлённым MacBook Air компания Apple показала долгожданные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. После выхода базовой модели на M5 в октябре прошлого года это первый полноценный апгрейд для профессионалов. Вместе с обновлённым MacBook Air компания Apple показала долгожданные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. После выхода базовой модели на M5 в октябре прошлого года это первый полноценный апгрейд для профессионалов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Снаружи всё без изменений — тут тот же корпус образца 2021 года и две расцветки: «Космический чёрный» и «Серебристый». Но внутри ноутбук стал заметно мощнее. Каждый чип получил до 18 ядер ЦП, включая шесть суперядер. В сумме прирост в профессиональных задачах достигает 30%. Графику тоже прокачали: нейронные ускорители встроены в каждое ядро ГП, а скорость работы с LLM-моделями выросла до 4 раз по сравнению с прошлым поколением. В задачах, связанных с рендерингом и ИИ, прирост должен быть ощутим.Более того, накопители SSD стали быстрее почти вдвое, а стартовые объёмы памяти увеличились. Теперь в минималке идёт от 1 ТБ для конфигураций с M5 Pro и от 2 ТБ для M5 Max. Также MacBook Pro получили чипы N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Автономность осталась на уровне прошлого поколения, но версии с M5 Max работают чуть дольше: до 20 часов (14 дюймов) и до 22 часов (16 дюймов) вместо 18 и 21 соответственно.Жирнейший минус этого всего — подорожание: Теперь минимальный MacBook Pro с M5 Pro стоит от $2199 за 14-дюймовую модель и от $2699 за 16-дюймовую версию. Конфигурации с M5 Max стартуют с $3599 и $3899 соответственно. Разница с прошлым поколением составляет от $200, но чипы с суперядрами и увеличенный объём SSD того стоят.С другой стороны, уже этой осенью Apple может выпустить MacBook Pro на M6 Pro с OLED-дисплеем и серьезным редизайном, но такие ноутбуки могут с лёгкостью пробить отметку в $3000 за базовую конфигурацию.