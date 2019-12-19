TikTok

Соцсеть TikTok раскрыла показатели просмотров видео среди российских пользователей. К сожалению, количество жителей России, которые пользуются этим сервисом, по-прежнему держится в секрете.

Общие показатели таковы: пользователи TikTok и России просматривали по 16,25 миллиарда роликов и публиковали по 20,83 миллиона роликов в месяц. Среднемесячное количество репостов составило 23 миллиона, а лайков — 1,62 миллиарда.

Самое популярное среди российских пользователей TikTok видео — «Самый красивый бросок»:



Топ-10 видео из TikTok:

  1. Самый красивый бросок
  2. Операция по спасению апельсина
  3. Потайная радуга
  4. Недостижимая высота
  5. Велосипед для дедушки
  6. Дикая львица
  7. Бег с препятствиями
  8. Пранк в супермаркете
  9. По следам Тома и Джерри
  10. Letʼs kill this love
Топ-10 популярных челленджей TikTok в России в 2019 году:
  1. сменавнешности
  2. imok
  3. bottlecapchallenge
  4. допойпесню
  5. новоеискусство
  6. неловкиймомент
  7. звукисоседей
  8. викихау
  9. сменистиль
  10. выбериперсонажа
Топ популярных авторов платформы по категориям TikTok в России в 2019 году:
  • Искусство — @salavat.fidai (3 млн подписчиков)
  • Юмор — @twins.verz (2,3 млн подписчиков)
  • Анимация — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков)
  • Фитнес — @belitskaydi (1,5 млн подписчиков)
  • Мейк-ап — @izoteria (922 тысячи подписчиков)
  • Животные — @xaskitusa (890 тысяч подписчиков)
  • Еда — @theweatherwasawful (632 тысячи подписчиков)
Топ-10 интересных пользователям знаменитостей TikTok в России в 2019 году:
  1. Егор Крид (1,9 млн подписчиков)
  2. Ольга Бузова (1,4 млн подписчиков)
  3. Андрей Гайдулян (1,2 млн подписчиков)
  4. Little Big (1 млн подписчиков)
  5. Миа Бойка (660 тысяч подписчиков)
  6. Надя Дорофеева («Время и Стекло») (582 тысячи подписчиков)
  7. RASA (529 тысяч подписчиков)
  8. Михаил Галустян (470 тысяч подписчиков)
  9. Тима Белорусских (366 тысяч подписчиков)
  10. Niletto (260 тысяч подписчиков)
Топ-10 музыкальных композиций, которые чаще всего слушали пользователи из России в 2019 году:
  1. RASA «Пчеловод»
  2. Егор Крид «Сердцеедка»
  3. Джаро & Ханза «Королева танцпола»
  4. HammAli & Navai «Прятки»
  5. Ольга Бузова «Водица»
  6. Тима Белорусских «Аленка»
  7. Тима Белорусских «Витаминка»
  8. GAYAZOV$ BROTHER$ «До встречи на танцполе»
  9. Тима Белорусских «Незабудка»
  10. Lesha Svik «Самолеты»
Топ популярных встроенных инструментов для редактирования видео TikTok в России в 2019 году:



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