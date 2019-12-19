



Соцсеть TikTok раскрыла показатели просмотров видео среди российских пользователей. К сожалению, количество жителей России, которые пользуются этим сервисом, по-прежнему держится в секрете.



Общие показатели таковы: пользователи TikTok и России просматривали по 16,25 миллиарда роликов и публиковали по 20,83 миллиона роликов в месяц. Среднемесячное количество репостов составило 23 миллиона, а лайков — 1,62 миллиарда.



Самое популярное среди российских пользователей TikTok видео — «Самый красивый бросок»:







Топ-10 видео из TikTok:



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Искусство — @salavat.fidai (3 млн подписчиков)

Юмор — @twins.verz (2,3 млн подписчиков)

Анимация — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков)

Фитнес — @belitskaydi (1,5 млн подписчиков)

Мейк-ап — @izoteria (922 тысячи подписчиков)

Животные — @xaskitusa (890 тысяч подписчиков)

Еда — @theweatherwasawful (632 тысячи подписчиков)

Егор Крид (1,9 млн подписчиков) Ольга Бузова (1,4 млн подписчиков) Андрей Гайдулян (1,2 млн подписчиков) Little Big (1 млн подписчиков) Миа Бойка (660 тысяч подписчиков) Надя Дорофеева («Время и Стекло») (582 тысячи подписчиков) RASA (529 тысяч подписчиков) Михаил Галустян (470 тысяч подписчиков) Тима Белорусских (366 тысяч подписчиков) Niletto (260 тысяч подписчиков)

RASA «Пчеловод» Егор Крид «Сердцеедка» Джаро & Ханза «Королева танцпола» HammAli & Navai «Прятки» Ольга Бузова «Водица» Тима Белорусских «Аленка» Тима Белорусских «Витаминка» GAYAZOV$ BROTHER$ «До встречи на танцполе» Тима Белорусских «Незабудка» Lesha Svik «Самолеты»

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