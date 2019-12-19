Соцсеть TikTok раскрыла показатели просмотров видео среди российских пользователей. К сожалению, количество жителей России, которые пользуются этим сервисом, по-прежнему держится в секрете.
Общие показатели таковы: пользователи TikTok и России просматривали по 16,25 миллиарда роликов и публиковали по 20,83 миллиона роликов в месяц. Среднемесячное количество репостов составило 23 миллиона, а лайков — 1,62 миллиарда.
Самое популярное среди российских пользователей TikTok видео — «Самый красивый бросок»:
Топ-10 видео из TikTok:
- Самый красивый бросок
- Операция по спасению апельсина
- Потайная радуга
- Недостижимая высота
- Велосипед для дедушки
- Дикая львица
- Бег с препятствиями
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