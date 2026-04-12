Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Самые уродливые часы Casio этого года выпущены официально

Олег
Фото: Casio 
Компания Casio представила серию разноцветных часов со странным дизайном. О них написали в Gizmochina. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, серия полупрозрачных часов GA-V01 вышла в четырех цветах — черный, красный, зеленый и фиолетовый. Пластиковый корпус полупрозрачный, а под ним видна текстура внутренних деталей. Вместо безеля — большая полоса с гиперболизированными часовыми метками, которые защищают циферблат. Из-за этих полос часы выглядят крайне странно, массивно, можно даже сказать — монструозно. 

Корпус устойчив к ударам и имеет водостойкость до 200 метров. Вес часов — 74 грамма при внушительных габаритах 49 х 58 мм и толщине почти 2 сантиметра. Отличительной особенностью модели является минутная стрелка, которая крепится с помощью магнита вместо фиксированного соединения. При ударах или тряске стрелка «съезжает», а потом сама возвращается на место. 

Ценник на новинку очень щадящий и составляет $155 — по курсу это около 12 тысяч рублей. 


Источник:
Gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги
В iOS 26.4 появится функция, которую ждали все
На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

+44
TheEwb
Да вроде бы и норм так то
Вчера в 20:32
#
kardigan
+4408
kardigan
Медуза
Вчера в 23:39
#

