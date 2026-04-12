Самые уродливые часы Casio этого года выпущены официально

Фото: Casio

Компания Casio представила серию разноцветных часов со странным дизайном. О них написали в Gizmochina. Согласно источнику, серия полупрозрачных часов GA-V01 вышла в четырех цветах — черный, красный, зеленый и фиолетовый. Пластиковый корпус полупрозрачный, а под ним видна текстура внутренних деталей. Вместо безеля — большая полоса с гиперболизированными часовыми метками, которые защищают циферблат. Из-за этих полос часы выглядят крайне странно, массивно, можно даже сказать — монструозно.









Корпус устойчив к ударам и имеет водостойкость до 200 метров. Вес часов — 74 грамма при внушительных габаритах 49 х 58 мм и толщине почти 2 сантиметра. Отличительной особенностью модели является минутная стрелка, которая крепится с помощью магнита вместо фиксированного соединения. При ударах или тряске стрелка «съезжает», а потом сама возвращается на место.Ценник на новинку очень щадящий и составляет $155 — по курсу это около 12 тысяч рублей.