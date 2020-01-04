Компания SuperData Research опубликовала рейтинг игр для смартфонов, который принесли своим разработчикам максимальную выручку в 2019 году. Все эти игры выпущены как фримиум-проекты, то есть установить и запустить их можно можно бесплатно, но для достижения значимых результатов необходимо периодически покупать в них различные виртуальные товары.
На первом месте по выручке находится игра Fortnite, на которой компания Epic Games заработала 1,8 млрд долларов, а на втором и третьем местах Dungeon Fighter Online и Honour of Kings, принесшие компаниям Nexon и Tencent по 1,6 млрд долларов. Всего за 2019 год разработчики мобильных фримиум-игр получили более 120 млрд долларов.
Топ-10 самых прибыльных игр 2019 года выглядит так:
- Fortnite — 1,8 млрд долларов
- Dungeon Fighter Online — 1,6 млрд долларов
- Honour of Kings — 1,6 млрд долларов
- League of Legends — 1,5 млрд долларов
- Candy Crush Saga — 1,5 млрд долларов
- Pokemon Go — 1,4 млрд долларов
- Crossfire — 1,4 млрд долларов
- Fate/Grand Order — 1,2 млрд долларов
- Game for Peace — 1,2 млрд долларов
- Last Shelter: Survival — 1,1 млрд долларов
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