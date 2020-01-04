Fortnite

Компания SuperData Research опубликовала рейтинг игр для смартфонов, который принесли своим разработчикам максимальную выручку в 2019 году. Все эти игры выпущены как фримиум-проекты, то есть установить и запустить их можно можно бесплатно, но для достижения значимых результатов необходимо периодически покупать в них различные виртуальные товары.

На первом месте по выручке находится игра Fortnite, на которой компания Epic Games заработала 1,8 млрд долларов, а на втором и третьем местах Dungeon Fighter Online и Honour of Kings, принесшие компаниям Nexon и Tencent по 1,6 млрд долларов. Всего за 2019 год разработчики мобильных фримиум-игр получили более 120 млрд долларов.

Топ-10 самых прибыльных игр 2019 года выглядит так:
  • Fortnite — 1,8 млрд долларов
  • Dungeon Fighter Online — 1,6 млрд долларов
  • Honour of Kings — 1,6 млрд долларов
  • League of Legends — 1,5 млрд долларов
  • Candy Crush Saga — 1,5 млрд долларов
  • Pokemon Go — 1,4 млрд долларов
  • Crossfire — 1,4 млрд долларов
  • Fate/Grand Order — 1,2 млрд долларов
  • Game for Peace — 1,2 млрд долларов
  • Last Shelter: Survival — 1,1 млрд долларов
Fortniteт второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных игр. В 2018 году компания Epic Games заработала на ней рекордную в игровой индустрии сумму — 2,4 млрд долларов. Эта игра была выпущена в 2017 году, её аудитория составляет более 250 млн человек.


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Источник:

SuperData Research SuperData Research

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