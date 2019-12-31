Уходящий год был полон космическими открытиями: мы получили первую фотографию черной дыры, вблизи исследовали два астероида и заложили начало доступной спутниковой связи. Вот подборка самых интересных и важных событий 2019 года, связанных с космосом.
Фотография черной дыры
В течение долгого времени черные дыры были чисто теоретическими объектами, описанными лишь на бумаге. В дальнейшем еще несколько десятилетий ученые имели возможность обнаруживать их косвенно: огромные массы этих космических чудовищ влияли на вращения расположенных рядом звезд. И до последнего времени у нас не было возможности увидеть их, как минимум из-за того, что сами по себе эти объекты абсолютно черные, так как от их мощной гравитации не может вырваться даже свет.
Но все изменилось пару лет назад, когда планетарный телескоп Event Horizon стал наблюдать за черной дырой M87. Суть этого телескопа в том, что он состоит из 8 спутниковых тарелок, разнесенных по всей Земле, что позволяет объединить их в подобие одной гигантской тарелки, способной получить достаточное количество излучения от такого далекого и слабого объекта, как черная дыра.
Полученная таким образом информация была обработана несколькими способами, и в итоге мы получили первую настоящую визуализацию черной дыры, которая согласуется с теорией. В будущем, добавив еще спутниковых тарелок в Event Horizon, ученые планируют получить детальные фото ближайшей к нам черной дыры, расположенной в центре Млечного пути: такая информация может раскрыть нам новые сведения об этих крайне необычных небесных телах.
Новый межзвездный гость
Пару лет назад астрономы взбудоражили общественность, рассказав о наблюдениях за первым обнаруженным межзвездным гостем в Солнечной системе — космическом булыжнике Омуамуа. Кроме того, что это первый вестник из глубин Вселенной, он имел крайне необычную для космических камней форму сигары, к тому же, кажется, менял свою скорость.
Увы — изучить его ближе нам не получится: Омуамуа был обнаружен уже движущимся из Солнечной системы, и исследовать вблизи мы его просто не успеем. Но, как и думали астрономы, в будущем мы будем открывать новых межзвездных гостей, что и произошло.
В конце августа этого года астроном-любитель из Крыма открыл комету, названную ее именем — 2I/Борисов. Она могла стать одной из многих, которой будет присвоен каталожный номер, рассчитана орбита и после чего о ней забудут, если бы не одно но: расчет орбиты показал, что комета Борисова прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. К счастью, эта комета была замечена достаточно близко к Солнцу (удаляться от него она начала только 12 декабря), так что было получено множество ее цветных фото, и, возможно, мы успеем послать к ней зонд.
К слову, в отличие от Омуамуа, это вполне обычная комета: есть неправильной формы ядро диаметром около 20 км, небольшой хвост. В целом, она по своему спектральному составу слабо отличается от долгопериодических комет Солнечной системы, что скорее радует: вполне может быть, что другие звездные системы устроены так же, как и наша.
Непосредственное изучение двух астероидов
Астероиды представляют для астрономов особый интерес, ведь большая их часть — это обломки, оставшиеся после формирования планет и слабо менявшиеся последние 4 млрд лет из-за практически не агрессивной среды дальнего космоса. Но вот добраться до них и взять образцы — задача не из легких.
Проблема в их слабой гравитации: так, на Весте, одном из крупнейших астероидов в поясе между Марсом и Юпитером, ускорение свободного падения в 45 раз меньше, чем на Земле. Иными словами, вы будете весить там скорее всего меньше 2 килограмм, и один серьезный прыжок может отправить вас на орбиту. Приземлиться на такое тело — задача не из легких.
Забавно, но в этом году сразу два зонда стали непосредственно исследовать астероиды. Первым стала японская Hayabusa 2. Чтобы добыть образцы, сей космический корабль в прямом смысле того слова стрелял по астероиду танталовым снарядом весом в 5 грамм и ловил отлетающие обломки. Этот же зонд отметил, что космический камень выглядит на редкость чистым — сказывается низкая гравитация. На данный момент Hayabusa 2 возвращается на Землю с отобранными образцами, которые, если все пойдет гладко, приземлятся в Австралии в 2020 году.
Вторая миссия — зонд НАСА OSIRIS-REx, который спустя два года полета добрался до другого астероида, Бенну. Он обнаружил странное поведение: этот космический булыжник буквально «выплевывает» в космос мелкий щебень и газ, что странно для астероида диаметром всего около полукилометра. На данный момент зонд только планирует собрать образцы — будем надеяться, что все пройдет удачно.
Активные исследования Луны
После завершения космической гонки интерес к Луне поугас: да, хотя это ближайшее к нам космическое тело, оно уже относительно неплохо изучено, поэтому особого интереса больше не представляет. Но все же парочка любопытных миссий к спутнику Земли в этом году было.
Так, в январе Китай стал первой нацией, которая смогла приземлить зонд (называющийся Chang'e 4) на дальней стороне луны, и даже отправить поездить по ней луноход Yutu 2. А вот израильскому Берешиту повезло меньше: до последнего момента посадка шла гладко, однако из-за дальнейшего сбоя этот зонд разбился, и место его падения было найдено. К слову, на нем были живые организмы — так называемые тихоходки, особенность которых — выживать в самых неблагополучных условиях, без воды, в сильном жаре, и даже при крайне низких температурах. Правда, не стоит считать, что они выживут на Луне: как показал эксперимент на внешней части МКС, в открытом космосе за десять дней погибла большая их часть, так что на поверхности нашего спутника они протянули недолго, если, конечно, выжили после падения израильского зонда.
Самое интересное ждет Луну в будущем: в 2024 году НАСА планирует вернуть астронавтов на ее поверхность, и это же планируют и другие космические агентства, в том числе Роскосмос. Также, если на Земле все-таки получится создать термоядерный реактор, ему понадобится топливо, гелий-3 — и его в избытке можно добывать на Луне, так что, возможно, уже в следующем десятилетии фантастический сценарий добычи полезных ископаемых на другом небесном теле может стать реальностью.
Космос становится дружелюбнее для женщин
Космос традиционно был вотчиной мужчин. В этом нет ничего удивительного, ибо космонавт — очень нелегкая профессия, и по этой же причине маловато, например, женщин-пожарных. Однако с учетом того, что в ближайшие десятилетия планируется построить колонии на Марсе, очевидно, женщины в космосе должны быть.
И в этом году случилось историческое событие: в октябре Кристина Кох и Джессика Меир вместе вышли и поработали за пределами Международной космической станции. Разумеется, это только начало, и в дальнейшем нужно многое проработать (в том числе женские скафандры), но фундамент этому уже был заложен.
Исследование далеких рубежей Солнечной системы
Солнечная система — наш дом, и уже два зонда сумели уйти из него: вслед за Вояджер-1, его брат-близнец Вояджер-2 в начале декабря вышел из гелиопаузы, и на данный момент он бороздит просторы Вселенной. Увы, у него остается минимум рабочих приборов, а сами они были сделаны больше 40 лет назад, но все еще все полученные им данные (и даже помехи) бесценны для нас, ибо вновь забраться так далеко от Солнца мы едва ли сможем ближайшие десятилетия.
Но далекие для нас рубежи — это не только внешняя граница Солнечной системы. Само Солнце, благодаря которому возможна жизнь на Земле, остается неизученным рубежом. Это не удивительно: температура его поверхности превышает 5000 градусов, что плавит любые металлы, так что исследовать нашу звезду вблизи очень непросто. Для этого НАСА создала зонд Паркер, защищенный специальным щитом, который должен позволить ему приближаться на расстояние всего 6 млн км от Солнца (это около 9 его радиусов). Первые данные с него были опубликованы совсем недавно, а с учетом того, что миссия рассчитана больше чем на 5 лет — нас точно ждет много нового о ближайшей к нам звезде.
Активное развитие дешевой спутниковой связи
Думаю, большая часть читателей уже привыкли к высокоскоростному интернету, и 3G на экране смартфона ассоциируется с неприятным ожиданием загрузки аж в несколько секунд. Но быстрый Wi-Fi и LTE есть лишь в городах: стоит отъехать за 100 километров даже от Москвы, как вы можете полностью лишиться связи. Аналогичные проблемы есть во многих удаленных населенных пунктах Земли, куда тянуть линии связи очень и очень дорого.
Разумеется, выход был придуман — спутниковый интернет. Однако на настоящий момент это достаточно дорогая технология, обычно с ограниченным пакетом трафика, не самой высокой скоростью и совсем печальным пингом. И некоторые технологические компании решили это исправить, запустив в космос созвездия небольших спутников, и дальше всех продвинулась SpaceX.
На данный момент компания уже вывела несколько десятков спутников на орбиту, более того, если верить Илону Маску, из них уже собрана базовая сеть, дающая выход в интернет. Всего планируется запустить аж 40 000 космических аппаратов — это даст сплошное покрытие Земли и хорошую скорость, да и задержка не будет большой, так как летают спутники на высоте всего около 550 километров. Также массовость позволит ощутимо снизить цены, и, вполне возможно, через десять лет вы вполне сможете смотреть 4K видео с YouTube, сидя в глухом лесу за сотню километров от ближайшего города.
Как видите, исследование космоса продолжается, причем активно. Ученые достигают высот, которые были недоступны технически еще несколько лет назад, и, кто знает — если работа будет продолжаться такими темпами, то уже в следующем десятилетии нога человека ступит на пески Марса.
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