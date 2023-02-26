Самый быстрый способ сохранить «про запас» iOS-приложения, удаленные из App Store, и установить их в любой момент





В 2022 году россияне столкнулись с проблемой: их iPhone с каждым месяцем становились всё менее функциональными. Фактическая неработоспособность Apple Pay и удаление множества необходимых в РФ приложений из App Store — всё это создает ощутимые неудобства пользователям.



Ранее мы уже рассказывали о двух способах сохранить про запас и установить приложения, которые уже нельзя скачать из App Store обычным способом — например, «Сбербанк», «Альфа-банк», ВТБ, «Росбанк» и другие. Вчера Евросоюз утвердил десятый пакет санкций, в который попал «Тинькофф-банк» — а значит, его скоро могут удалить из App Store. Чуть ранее из-за санкции США из App Store пропало приложение «МТС Банка».



За прошедший год я неоднократно создавал «консервы» из российских приложений и устанавливал их родным, друзьям и просто знакомым. Благодаря этому я нащупал максимально простой и быстрый алгоритм сохранения iOS-софта на компьютер и последующей установки его куда угодно.





Условия

Приложение, которое вы хотите сохранить про запас, должно быть «куплено» с вашего Apple ID. То есть вы хоть раз скачивали его со своего аккаунта.

Вам понадобится компьютер с Windows или macOS и качественный кабель, лучше оригинальный Apple.

Подготовка

Создаем «консерву» из приложения

Внизу есть поисковая строка — щелкните на нее и введите название нужного вам приложения. Если по-русски ничего не находится, попробуйте латиницей; например, Tinkoff вместо «Тинькофф»

Возле нужного вам приложения вы увидите облачко со стрелкой — нажмите на него. Вы увидите небольшое зеленое заполняющееся кольцо.

Когда загрузка завершится, воле приложения появится зеленая галочка и иконка «Корзины». Это означает, что можно двигаться дальше.

Нажмите ПКМ (или двумя пальцами на трекпаде) на строчку с приложением и выберите «Экспорт IPA»

Выберите папку, куда сохранится IPA-файл приложения

Жмите «Сохранить».

Как установить «консерву»

Подключите к компьютеру устройство, на которое нужно установить приложение, при помощи кабеля

При необходимости разрешите соединение и подтвердите его код-паролем

Нажмите «Управление приложениями»

Просто перетащите IPA-файл в окно со списком приложений и отпустите его

Дождитесь, пока установка завершится. На последнем рабочем столе iPhone появится иконка приложения. Можно запускать и пользоваться.

на Mac Чтобы всё получилось, должны быть соблюдены несколько условий:Кстати, этим способом до сих пор можно сохранить и установить себе приложения «Сбера», «Альфа-банка» и некоторые другие.Как и в прошлых инструкциях, нам понадобится iMazing. Его можно скачать с официального сайта; приложение платное, но бесплатной версии нам будет достаточно для наших целей. После загрузки запустите iMazing и подключите свой iPhone или iPad при помощи кабеля к компьютеру. Разрешите соединение и введите код-пароль устройства.Всё готово для установки.После успешного подключения устройства к компьютеру вы увидите меню действий с ним. Найдите кнопку «Управление приложениями». Возможно, компьютер попросит войти в ваш Apple ID — введите логин, пароль и 2FA-код при необходимости. Запрос делается на оригинальный сервер Apple, а не на сервера iMazing.Теперь вы видите список установленных на вашем устройстве приложений. Но нам нужно получить IPA-файл прямо из App Store, поэтому жмите на вкладку «Медиатека»Теперь удаление приложения из App Store вам не страшно — в любой момент вы можете установить сохраненный IPA-файл прямо на iPhone или iPad в пару кликов. В том числе и другому человеку.А что, если вам нужно установить на смартфон или планшет созданный вами IPA-файл? Это несложный процесс.Если вы устанавливаете свою «консерву» на чужое устройство, для первого запуска приложения на нём потребуется ввести ваш Apple ID, с которого это приложение было загружено. Впоследствии ваш аккаунт человеку больше не понадобится: приложение будет работать полноценно и никак не будет компрометировать ваш Apple ID.Вот здесь мы рассказывали, какие российские приложения в любом случае стоит сохранить себе про запас. А если с установкой всё же «не срослось», то можно попробовать инсталлировать эти iOS-приложения или MacBook с чипами M1 и M2, или же пользоваться продвинутыми веб-приложениями от Apple в iOS 16.4.