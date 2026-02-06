Top.Mail.Ru

Самый дешёвый iPhone 17 выйдет уже в феврале. Мы знаем точную дату

Фархад



Немецкий портал Macwelt сообщает, что Apple готовит скорый релиз самого бюджетного смартфона 2026 года — iPhone 17e. Девайс должны представить уже 19 февраля, ровно через год после выхода iPhone 16e.

Информацию слили производители чехлов и аксессуаров. Отметим, что Apple редко проводит аппаратные анонсы по четвергам, предпочитая начало недели. Но есть вероятность, что именно в этот день стартуют продажи iPhone 17e.

Одним из главных нововведений станет поддержка MagSafe — функции, которой как раз не хватало предыдущей модели. Это серьёзный апгрейд для линейки бюджетных смартфонов, поскольку магнитная зарядка открывает доступ к большому количеству аксессуаров и делает беспроводную зарядку заметно удобнее.

Среди аппаратных улучшений также ожидается переход на чип A19, который должен обеспечить прирост производительности и энергоэффективности. В пару к нему готовят новый модем Apple C1X. По слухам, он способен обеспечить скорость передачи данных до двух раз выше по сравнению с оригинальным C1 из iPhone 16e. Дополнительно упоминается сетевой чип Apple N1, отвечающий за Wi-Fi, Bluetooth и Thread, что намекает на более стабильное соединение и лучшую работу в экосистеме умного дома.

При этом кардинального редизайна ждать не стоит. Сообщается, что iPhone 17e сохранит знакомый корпус с чёлкой вместо Dynamic Island и одиночную камеру на задней панели.
3
Источник:
9to5
