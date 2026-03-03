Самый дешёвый MacBook Pro на M5 подорожал и подешевел одновременно. Как это понимать







С релизом новых моделей MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max компания Apple изменила доступные конфигурации для младшей модели MacBook Pro M5.

Раньше 14-дюймовый MacBook Pro M5 выпускался с 512 ГБ памяти за $1599, но Apple убрала эту опцию. Теперь базовый MacBook Pro на M5 оснащается SSD объемом 1 ТБ, который можно расширить до 4 ТБ. При этом цена выросла на $100 до $1699, но технически эта модель подешевела. Дело в том, что ранее конфигурация с 1 ТБ памяти стоила $1799, улучшение до 2 ТБ с базового объёма обходилось в $600, а до 4 ТБ — $1200. Теперь можно получить 2 ТБ за доплату в $400, а 4 ТБ — за $1000.Объём оперативной памяти в 16 ГБ с возможностью платного увеличения до 32 ГБ остались без изменений, как и все остальные характеристики.В целом это правильное решение, поскольку Apple неоднократно подвергалась критике за минимальный объём SSD в своих компьютерах. Согласитесь, что жить с 256 ГБ или 512 ГБ в 2026 году довольно сложно, особенно, если ты работаешь с большими массивами данных.