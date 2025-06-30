Самый дешёвый MacBook с чипом A18 Pro уже засветился в коде Apple

MacBook





На фоне свежей информации относительно планов На фоне свежей информации относительно планов Apple по выпуску ультрабюджетного M ac Book с чипом A18 Pro, портал MacRumors обнаружил подтверждения его существования в бэкэнд-коде. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует выпустить недорогой MacBook на базе чипа iPhone. Ожидается, что девайс получит 13-дюймовым дисплей, чип A18 Pro и четыре расцветки.Портал MacRumors впервые обнаружила доказательства такого устройства в бэкэнд-коде, связанном с Apple Intelligence, ещё прошлым летом. Разработчики заметили неизвестный девайс с чипом A18 Pro и идентификатором Mac17,1. Тогда они предположили, что это всего лишь прототип.Судя по всему, нас ждёт первый Mac на базе чипа ‌A-серии по очень приятной цене. Предполагается, что такой MacBook выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.