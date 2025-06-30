Самый дешёвый MacBook с чипом A18 Pro уже засветился в коде Apple

На фоне свежей информации относительно планов Apple по выпуску ультрабюджетного MacBook с чипом A18 Pro, портал MacRumors обнаружил подтверждения его существования в бэкэнд-коде.
Портал MacRumors впервые обнаружила доказательства такого устройства в бэкэнд-коде, связанном с Apple Intelligence, ещё прошлым летом. Разработчики заметили неизвестный девайс с чипом A18 Pro и идентификатором Mac17,1. Тогда они предположили, что это всего лишь прототип.
Судя по всему, нас ждёт первый Mac на базе чипа A-серии по очень приятной цене. Предполагается, что такой MacBook выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.
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