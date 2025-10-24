Самый доступный MacBook всё ещё может выйти в 2025 году







На днях компания Apple обновила 14-дюймовые MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro, оснастив их чипом M5. Но у бренда есть ещё один новый продукт, который многие аналитики и инсайдеры всё ещё надеются увидеть до новогодних праздников. На днях компания Apple обновила 14-дюймовые MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro, оснастив их чипом M5. Но у бренда есть ещё один новый продукт, который многие аналитики и инсайдеры всё ещё надеются увидеть до новогодних праздников. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ещё в июне отраслевой аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple разрабатывает «более доступный» 13-дюймовый ноутбук, чтобы конкурировать с Chromebook и стимулировать продажи всех MacBook. Он не упомянул цены, но сказал, что девайс получит чип A18 Pro, который использовался в iPhone 16 Pro. К слову, он практически идентичен по производительности чипу M1 из MacBook Air 2020 года, а в графической обработке он даже превосходит его.В августе портал DigiTimes сообщил, что цена на недорогой MacBook будет начинаться от $599. Интересно, что Apple официально продаёт MacBook Air на M1 за $649 через сеть Walmart. Возможно, компания рассматривает новый компьютер как равноценную бюджетную замену.По данным инсайдеров, самый дешёвый MacBook предложит ультратонкий и лёгкий корпус в серебристом, синем, розовом и жёлтом цветах. Аналитики заверяют, что массовое производство девайса стартует ближе к концу четвёртого квартала 2025 года, а в продажу ноутбук поступит в конце 2025 или начале 2026 года.Вполне вероятно, что новый MacBook выйдет в ноябре вместе с HomePod, Apple TV и AirTag 2.