Самый доступный MacBook всё ещё может выйти в 2025 году

На днях компания Apple обновила 14-дюймовые MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro, оснастив их чипом M5. Но у бренда есть ещё один новый продукт, который многие аналитики и инсайдеры всё ещё надеются увидеть до новогодних праздников.
В августе портал DigiTimes сообщил, что цена на недорогой MacBook будет начинаться от $599. Интересно, что Apple официально продаёт MacBook Air на M1 за $649 через сеть Walmart. Возможно, компания рассматривает новый компьютер как равноценную бюджетную замену.
По данным инсайдеров, самый дешёвый MacBook предложит ультратонкий и лёгкий корпус в серебристом, синем, розовом и жёлтом цветах. Аналитики заверяют, что массовое производство девайса стартует ближе к концу четвёртого квартала 2025 года, а в продажу ноутбук поступит в конце 2025 или начале 2026 года.
Вполне вероятно, что новый MacBook выйдет в ноябре вместе с HomePod, Apple TV и AirTag 2.