Самый крутой Android-смартфон современности засветился в сети

Количество баллов Red Magic 10 Pro+ в сети пока не появлялось, так что в ближайшем будущем вполне можно ожидать еще более внушительных показателей. Помимо производительности, серия Red Magic 10 Pro должна отличаться «самыми узкими» рамками благодаря особой «упаковке» дисплейного модуля и технологии SIP. Фронтальная камера будет спрятана под дисплей, так что смартфон лишится каких бы то ни было вырезов и «бровей».