Самый крутой Android-смартфон современности засветился в сети

В базе известного бенчмарка появились результаты тестирования грядущего суперфлагмана от Nubia. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, речь идет о смартфоне Red Magic 10 Pro, который получит свежий чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Флагманы от Nubia регулярно занимают первую строчку бенчмарка Antutu по производительности: например, в августе рейтинг Android-смартфонов возглавил Red Magic 9S Pro+. Грядущая десятая линейка обещает побить все рекорды — в базе Geekbench появились результаты тестирования смартфона Nubia NX789J (внутреннее название Red Magic 10 Pro):
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Количество баллов Red Magic 10 Pro+ в сети пока не появлялось, так что в ближайшем будущем вполне можно ожидать еще более внушительных показателей. Помимо производительности, серия Red Magic 10 Pro должна отличаться «самыми узкими» рамками благодаря особой «упаковке» дисплейного модуля и технологии SIP. Фронтальная камера будет спрятана под дисплей, так что смартфон лишится каких бы то ни было вырезов и «бровей».