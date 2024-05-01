Самый необычный браузер современности вышел для Windows. Прощаемся с Chrome и Edge?



The Browser Company представила свой необычный браузер Arc для Windows-ПК. До сих пор он был доступен только для macOS и iOS.







Arc построен на базе движка Chromium, что означает полную совместимость и отличную адаптацию подавляющего большинства веб-сайтов и сервисов. При этом Arc предлагает совсем другой подход к просмотру сайтов, нежели Chrome:





«Arc успокаивает и помогает вам быть организованным. Наш браузер позволяет лучше справляться с задачами в течение дня», — Хурш Агравал, соучредитель The Browser Company.