Самый необычный браузер современности вышел для Windows. Прощаемся с Chrome и Edge?

The Browser Company представила свой необычный браузер Arc для Windows-ПК. До сих пор он был доступен только для macOS и iOS.
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Arc построен на базе движка Chromium, что означает полную совместимость и отличную адаптацию подавляющего большинства веб-сайтов и сервисов. При этом Arc предлагает совсем другой подход к просмотру сайтов, нежели Chrome:
«Arc успокаивает и помогает вам быть организованным. Наш браузер позволяет лучше справляться с задачами в течение дня», — Хурш Агравал, соучредитель The Browser Company.
Браузер спроектирован таким образом, чтобы максимально скрыть с глаз всё лишнее и сосредоточить пользователя на самой веб-странице. Всё необходимое скрывается в боковой панели вместо привычной горизонтальной полосы в Chrome и других браузерах. Там можно найти медиаплеер, вкладки, закладки, команды, закрепленные сайты и так далее. Скачать его можно здесь.
Некоторые опции Arc пока отсутствуют в версии для Windows, например, нейросети и настройка кастомного цветового оформления сайтов, но в будущем они тоже там появятся. Также в разработке находится Arc для Android.