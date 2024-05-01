Самый необычный браузер современности вышел для Windows. Прощаемся с Chrome и Edge?

Олег

Arc


The Browser Company представила свой необычный браузер Arc для Windows-ПК. До сих пор он был доступен только для macOS и iOS.

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Arc построен на базе движка Chromium, что означает полную совместимость и отличную адаптацию подавляющего большинства веб-сайтов и сервисов. При этом Arc предлагает совсем другой подход к просмотру сайтов, нежели Chrome:

«Arc успокаивает и помогает вам быть организованным. Наш браузер позволяет лучше справляться с задачами в течение дня», — Хурш Агравал, соучредитель The Browser Company. 

Браузер спроектирован таким образом, чтобы максимально скрыть с глаз всё лишнее и сосредоточить пользователя на самой веб-странице. Всё необходимое скрывается в боковой панели вместо привычной горизонтальной полосы в Chrome и других браузерах. Там можно найти медиаплеер, вкладки, закладки, команды, закрепленные сайты и так далее. Скачать его можно здесь

Arc

Некоторые опции Arc пока отсутствуют в версии для Windows, например, нейросети и настройка кастомного цветового оформления сайтов, но в будущем они тоже там появятся. Также в разработке находится Arc для Android. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

Батыр Джумаев
–1
Батыр Джумаев
И за логинится с гугл аккаунтом и все пароли от сайтов у них под рукой
Вчера в 19:18
#
WannaGetHigh
+132
WannaGetHigh
Действительно очень удобный браузер, как под рабочие, так и под личные задачи. Год как переехал на него с Safari и Firefox. Неприличное количество киллерфич и приятный дизайн.
Из минусов:
1. Закрытый исходный код (для тех, кто следит за модой среди шапочек из фольги) (разработчики обещают открыть код)
2. Функциональность на Шиндоус урезана, относительно МакОСи
3. Яжмамы и прочие обыватели не захотят разбираться
Вчера в 22:07
#
tellurian
+1317
tellurian WannaGetHigh
Какие киллерфичи?
Может не всем они нужны?
Каждый сам решает что ему удобно.
2 часа назад в 07:32
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Гештальт
0
Гештальт
Вот ты и прощайся, а это гом*о работает только на вин 11... В статье даже этого не указал! Требует вин 11 при установке, даже заморачиваться дальше не стал.Либо сам разраб, либо норм заплатили за статью 🧌🫠
26 минут назад
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