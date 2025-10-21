Самый нужный гаджет на зиму: Xiaomi выпустила умное одеяло с подогревом и голосовым управлением. Стоит копейки

Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила абсолютно новый для себя девайс из категории умных товаров для дома — смарт-одеяло Mijia Smart Electric Blanket — как раз к холодным месяцам.

Габариты умного одеяла Mijia Smart Electric Blanket — 1,8x0,8 м. Оно предназначено для односпальных кроватей, но всегда можно взять пару. Девайс предлагает мягкую полиэстеровую поверхность и скрытые нагревательные элементы мощностью 80 Вт, вплетённые в ткань. Xiaomi заявляет, что использует тройную систему изоляции, чтобы поддерживать постоянную температуру, предотвращая перегрев и риск удара электрическим током.

Xiaomi

Главная фича Mijia Smart Electric Blanket — интеллектуальная система управления. Пользователи могут вручную настраивать параметры с помощью комплектного пульта или подключить его к приложению Mi Home для дистанционного управления. В утилите можно устанавливать температурные режимы, автоматизировать процедуры с помощью других устройств экосистемы Xiaomi и даже использовать голосовые команды Xiao AI. Также предусмотрен умный режим сна, который автоматически регулирует температуру в течение ночи для максимального комфорта.

Помимо обогрева, одеяло предлагает режимы высокотемпературного удаления клещей и осушения, чтобы поддерживать свежесть постельного белья. За безопасность отвечает восьмислойная система защиты с сертификацией 3C.

Пока новое смарт-одеяло Xiaomi доступно только в Китае по цене 179 юаней (~$25). Глобальный релиз состоится позже, но точные сроки не раскрываются.
