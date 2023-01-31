Самый популярный софт для фотошопа и видеомонтажа снова доступен россиянам

В России снова можно скачать пакет приложение Adobe. Об этом написали в «Известиях».
Напомним, что в марте 2022 года компания Adobe заблокировала доступ к своему сайту из России, из-за чего пользователи не могли скачать приложения Photoshop, Premier и другой популярный софт. Впоследствии Adobe решила отключить возможность покупки лицензии для россиян, после чего множество профессионалов остались без рабочих инструментов.
Согласно источнику, теперь Adobe снова открыла свой официальный сайт для входа с российских IP-адресов. Пользователи могут без проблем скачать приложения для любых ОС и установить их. Ранее при входе из России на сайте отображалось уведомление: «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии».
Однако говорить о возвращении компании на российский рынок, к сожалению, не приходится. Возможность покупки лицензии из РФ всё еще остается недоступна. Это значит, что открытие доступа к загрузке приложений будет полезно лишь тем пользователям, кто ранее приобрел лицензию, но по какой-то причине удалил утилиты со своего компьютера. Теперь они могут восстановить их и пользоваться, пока не закончится текущий договор.
Ранее мы писали, что компания Intel тоже открыла доступ к своему сайту из России.