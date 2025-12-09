Top.Mail.Ru

Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года

Фархад

MKBHD

Американский блогер Маркес Браунли провёл свою ежегодную церемонию MKBHD Smartphone Awards, в которой выбрал лучшие смартфоны уходящего года в 10 категориях.

Маркес исходил из собственных предпочтений, пользовательского опыта и отзывов своих коллег. К слову, он сам часто пользуется флагманами от Samsung, Google и Apple, поэтому ко всем девайсам и платформам он относится одинаково. Аргументы и доводы Маркеса доступны в официальном русском дубляже на его YouTube-канале. А мы собрали всех победителей.

Сразу отметим, что Apple в этом году получила четыре награды:
  • Лучший дизайн — iPhone Air;
  • Апгрейд года — iPhone 17;
  • Провал года — iPhone 16e;
  • Смартфон года — iPhone 17.

А вот так выглядит остальной список:
  • Лучший большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max;
  • Лучший компактный смартфон — Samsung Galaxy Z Flip 7;
  • Лучший камерофон — Oppo Find X9 Pro;
  • Самый сбалансированный смартфон — CMF Phone 2 Pro;
  • Лучший показатель автономности — OnePlus 15;
  • Лучший складной смартфон — Samsung Galaxy Z Fold 7.


1
Комментарии

+8
Karel
Ранее была статья где представлены данные о продажах в третьем квартале 2025 и там iPhone 16e на 4 месте. А тут он пишет что 16е провал года. Что-то не сходится.
Вчера в 20:49
#
Yuri Konst
+188
Yuri Konst
Лучший компакт — раскладушка? Всё понятно с этим "блохером")
час назад в 00:01
#
+24
igadkiya
А кто решил, что он самый популярный в мире? Первый раз его вижу. На мой взгляд, обычное субъективное мнение из сети.
час назад в 00:11
#