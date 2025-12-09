Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года

Американский блогер Маркес Браунли провёл свою ежегодную церемонию MKBHD Smartphone Awards, в которой выбрал лучшие смартфоны уходящего года в 10 категориях.
Сразу отметим, что Apple в этом году получила четыре награды:
- Лучший дизайн — iPhone Air;
- Апгрейд года — iPhone 17;
- Провал года — iPhone 16e;
- Смартфон года — iPhone 17.
А вот так выглядит остальной список:
- Лучший большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max;
- Лучший компактный смартфон — Samsung Galaxy Z Flip 7;
- Лучший камерофон — Oppo Find X9 Pro;
- Самый сбалансированный смартфон — CMF Phone 2 Pro;
- Лучший показатель автономности — OnePlus 15;
- Лучший складной смартфон — Samsung Galaxy Z Fold 7.
Кстати, если вы пропустили, у нас идёт большое голосование за лучшие устройства года — все посты можно найти тут.