Самый революционный девайс Apple подтвержден

Олег

xrOS


Компания Apple зарегистрировала название ОС для самой революционной новинки в своей истории. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, команда Apple определилась с названием операционной системы для своей будущей гарнитуры дополненной реальности. В Новой Зеландии был зарегистрирован торговый знак xrOS. Он внесен в базу через подставную компанию, но по всем признакам принадлежит именно Apple: например, слово написано фирменным «яблочным» шрифтом San Francisco.

xrOS

Ранее инсайдеры не раз утверждали, что предстоящая конференция WWDC 2023 будет посвящено главным образом новой гарнитуре дополненной реальности. Даже «гадание по баннеру» мероприятия, похоже, указывает на её релиз. В сети уже появлялись множество подробностей о гарнитуре, вплоть до ее внешнего вида. А еще известно, что Тим Кук очень хочет поскорее представить гарнитуру, из-за чего в команде даже случился разлад

Совсем скоро мы увидим, что из инсайдов оказалось правдой, а что — нет. WWDC состоится 5 июня 2023 года

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Источник:
Phone Arena
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