Самый скандальный российский банк воскреснет в июле. «Т-банк» напрягся?

Олег

Рокетбанк

Фото: Рокетбанк

Популярный среди продвинутых пользователей 2010-х годов и ныне почивший Рокетбанк решил снова начать работу. Об этом пишет РБК.

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Спустя почти пять лет с момента закрытия Рокетбанк воскреснет в июле текущего года. Он перезапустится на лицензии «Совкомбанка», но будет развиваться независимо от него. Сам «Совком» подтвердил эту информацию. Сразу после запуска Рокет будет обслуживать физлиц и предложит им платежные, сберегательные и кредитные продукты.

Напомним, что Рокетбанк был запущен в 2013 году и его главной фишкой были выгодные условия кэшбэка и отсутствие физических отделений — прямо как у «Тинькофф». Он быстро набрал значительную фан-базу, хотя даже не имел банковской лицензии, пользуясь инфраструктурой «Интеркоммерц», который потерял свою лицензию в 2016.

После этого Рокет выкупил банк «Открытие» и через год сам попал на санацию. Следующим владельцем Рокета стал QIWI — кажется, все помнят, что стало с сервисом. В 2020-2021 годах Рокет был закрыт, а всех оставшихся клиентов (порядка 43 тысяч) пригласили в «Тинькофф». Этот факт был воспринят пользователями очень болезненно и долго обсуждался в рунете. Если Рокет 2.0 взлетит, то благодаря схожей с «Т-банком» концепции и гораздо большей гибкости может составить ему ощутимую конкуренцию. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

kardigan
+4005
kardigan
Мутноваты банк конечно был, таковым и останется.
16 минут назад
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