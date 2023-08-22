Самый топовый iPhone 15 расстроит всех, кто его ждет и хочет купить

Олег

iPhone 15 Pro Max

Фото: 9to5Mac

iPhone 15 Pro Max выйдет на месяц позже, чем остальные модели линейки. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, что самые свежие утечки пророчат смартфону смену названия на iPhone 15 Ultra. Достоверно мы узнаем это лишь в сентябре, но сейчас важно другое: модель не будет доступна на старте продаж ни под каким названием.

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Согласно источнику, новая перископическая камера может стать причиной 3-4-недельной задержки начала продаж самого топового iPhone 15. При этом вся линейка может задержаться на пару недель, но iPhone 15 Pro Max (или Ultra) придется ждать еще дольше.

Несомненно, более длительное ожидание лишь подогреет ажиотаж, и когда модель всё же начнет продаваться, купить её будет нереально. Перекупщики взвинтят цены, и есть шанс, что рассмотреть к покупке iPhone 15 Pro Max можно будет лишь к новому году. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Ckor_30
+653
Ckor_30
Я не жду купил основной девайс vivo x90pro plus и доволен Apple уже не та разочаровывает отстающая компания из-за своего маркетинга.
Сегодня в 10:17
#
+729
Paspartu Ckor_30
Осталось докупить к нему немного запятых.
Сегодня в 11:29
#
iProJora
+252
iProJora
Подожду, когда он будет стоить хотя бы 20т.₽ на б/у рынке. :)
Сегодня в 11:35
#
kardigan
+3138
kardigan iProJora
Ох долго ждать придётся!
Сегодня в 12:08
#
tellurian
+4884
tellurian iProJora
Лет через 10 может и будет. Даже 5 летний айфон стоит дороже.
Главное что будет с оригинальной батарей.
Сегодня в 12:12
#
tellurian
+4884
tellurian
Думаю подогревают спрос. Купить в числе первых.
Сегодня в 12:12
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