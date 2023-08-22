Самый топовый iPhone 15 расстроит всех, кто его ждет и хочет купить

Фото: 9to5Mac



iPhone 15 Pro Max выйдет на месяц позже, чем остальные модели линейки. Об этом пишет 9to5Mac.



Ранее мы рассказывали, что самые свежие утечки



iPhone 15 Pro Max выйдет на месяц позже, чем остальные модели линейки. Об этом пишет 9to5Mac.Ранее мы рассказывали, что самые свежие утечки пророчат смартфону смену названия на iPhone 15 Ultra . Достоверно мы узнаем это лишь в сентябре, но сейчас важно другое: модель не будет доступна на старте продаж ни под каким названием.



Согласно источнику, новая перископическая камера может стать причиной 3-4-недельной задержки начала продаж самого топового iPhone 15. При этом вся линейка может задержаться на пару недель, но iPhone 15 Pro Max (или Ultra) придется ждать еще дольше.



Несомненно, более длительное ожидание лишь подогреет ажиотаж, и когда модель всё же начнет продаваться, купить её будет нереально. Перекупщики взвинтят цены, и есть шанс, что рассмотреть к покупке iPhone 15 Pro Max можно будет лишь к новому году.