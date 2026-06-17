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Санкт-Петербург вновь остался без интернета

Артем


Жалобы на отсутствие мобильного интернета от жителей северной столицы начали поступать в 17:00 и сохраняются на момент написания материала.

Большинство пользователей из Санкт-Петербурга указывают на общий сбой сети вне зависимости от оператора. Однако некоторые утверждают: MAX и «Госуслуги» открываются, что говорит о работе белых списков.

Неполадки подтверждает сервис Downdetector. С чем связано отсутствие мобильного интернета пока неизвестно.
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Источник:
Dowdetector
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Комментарии (1)

+48
Slepoy2.0
Зато без шавермы никогда не останется
22 минуты назад
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