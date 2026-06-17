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Санкт-Петербург вновь остался без интернета
Жалобы на отсутствие мобильного интернета от жителей северной столицы начали поступать в 17:00 и сохраняются на момент написания материала.
Большинство пользователей из Санкт-Петербурга указывают на общий сбой сети вне зависимости от оператора. Однако некоторые утверждают: MAX и «Госуслуги» открываются, что говорит о работе белых списков.
Неполадки подтверждает сервис Downdetector. С чем связано отсутствие мобильного интернета пока неизвестно.
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