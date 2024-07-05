Санкции бьют по меломанам. Виниловые пластинки скоро пропадут с полок российских магазинов

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Российские ритейлеры начали уведомлять покупателей о возможной приостановке продаж зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из ЕС, пишет «Коммерсантъ».Запрет на экспорт в РФ винила, включая его производные и полимеры, вошёл в 14-й пакет санкций ЕС. Он охватывает и музыкальные пластинки. При этом запрет коснётся не только продавцов, но и российских музыкантов, которые заказывали производство в Европе. На сегодняшний день в России только один завод печатает пластинки, но его мощностей не всех не хватит.Собеседники издания в ритейле отметили, что уже ведут переговоры с европейскими партнёрами о возможных вариантах ввоза пластинок из ЕС. В качестве одного из вариантов рассматривается параллельный импорт.К слову, ежегодно в России продают до 1,3 млн виниловых пластинок.