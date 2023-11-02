Санкции США вновь бьют по российским банкам. Организаторы рекомендуют снять наличку

Артем
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Фото: Unsplash 

С 3 ноября карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт» прекратят свою работу за рубежом. Об этом предупредил ТАСС, ссылаясь на сотрудников банка.

Карты Union Pay оставались одним из немногих способов оплаты заграничных покупок. В состав платежно системы входили: Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Примсоцбанк, Почта Банк. Последний также попал в обновленный пакет санкций США.

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Клиентам, находящимся в данный момент за рубежом порекомендовали снять деньги. Комиссия будет возвращена 2-3 ноября.

С начала 2023 года из-за санкций карты UnionPay перестали работать за рубежом у Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность».
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+604
franzisonfire
Вот уроды…чтобы у них на лбу х вырос!)))
2 часа назад в 23:53
#
GSmirnov
+609
GSmirnov
Зачем поднимать панику такими тупыми заголовками?
2 часа назад в 00:06
#
+49
pochaps GSmirnov
Ну заголовок не тупой, а в остальном согласен.
24 минуты назад
#
ZK Bln
+13
ZK Bln
а на картинке карта европейского банка Revolut...
2 часа назад в 00:15
#
Misha Gynin
–76
Misha Gynin
И снова крутые санкции которые работают только на простых людях сбежавших от преследований и текущей ситуации, а вот тем против кого они должны работать, они ну никак не мешают...
2 часа назад в 00:16
#