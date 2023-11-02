Санкции США вновь бьют по российским банкам. Организаторы рекомендуют снять наличку

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С 3 ноября карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт» прекратят свою работу за рубежом. Об этом предупредил ТАСС, ссылаясь на сотрудников банка.Карты Union Pay оставались одним из немногих способов оплаты заграничных покупок. В состав платежно системы входили: Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Примсоцбанк, Почта Банк. Последний также попал в обновленный пакет санкций США.Клиентам, находящимся в данный момент за рубежом порекомендовали снять деньги. Комиссия будет возвращена 2-3 ноября.С начала 2023 года из-за санкций карты UnionPay перестали работать за рубежом у Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность».