Satechi выпустила «дорожный комплект» для iPad

Фархад

Satechi

Калифорнийский производитель аксессуаров Satechi представил новый комплект клавиатуры и мыши OntheGo, которые идеально подойдут для использования в самолете, в кафе, коворкингах, в поездках и в других местах.

Клавиатура Satechi OntheGo подключается по Bluetooth. Она оснащена защитным чехлом, который также служит регулируемой подставкой для планшетов диагональю до 13 дюймов, поэтому она совместима со всеми устройствами, от iPhone до самого большого iPad Pro. Клавиатуру можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации, и она поддерживает до трёх устройств одновременно. Бесшумные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают комфорт при наборе текста. Питается девайс от аккумулятора на 360 мАч, а заряжается по USB-C. 

Satechi

Второй девайс — мышь Satechi OntheGo с кнопкой регулировки DPI для настройки уровня чувствительности и возможностью сопряжения с тремя устройствами. Клавиши тут тоже бесшумные, а встроенная батарея выдаёт до 67 часов работы без подзарядки.

Клавиатура Satechi OntheGo стоит $80, а мышь — $30. Оба продукта уже доступны в некоторых странах в песочном или черном цвете.
2
MacRumors
