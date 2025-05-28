Satechi выпустила кучу аналогов AirTag под любые нужды

Фархад

satechi

Популярный производитель аксессуаров для техники Apple, Satechi, внезапно анонсировал ряд новых аксессуаров FindAll, все из которых интегрируются с приложением «Локатор».

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В коллекцию вошли: багажная бирка (FindAll Luggage Tag), брелок (FindAll Keychain), карта (FindAll Card) и футляр для очков (FindAll Glasses Case). Продукты Satechi FindAll работают по аналогии с AirTag, но выпускаются в разных формах и размерах, которые более удобны, чем девайс Apple.

satechi

Брелок Satech FindAll за $30 представляет собой полноценную альтернативу AirTag с корпусом из экокожи. Аккумулятора хватает на 12 месяцев, после чего его нужно будет подзарядить.

satechi

Багажная бирка Satechi FindAll за $45 изготовлена ​​из того же материала. Она предназначена для крепления к чемодану и включает в себя слот для именной карты и регулируемый ремешок. Её аккумулятор работает до восьми месяцев без подзарядки.

satechi

Для кошельков Satechi выпустила пластиковую карту за $35. Она сделана из алюминия и закаленного стекла. Кроме того, эта модель получила влагозащиту IP67.

satechi

Финальный аксессуар — футляр для очков Satechi FindAll за $50. Чехол предлагает складную конструкцию с подкладкой из микрозамши и магнитной застежкой. Аккумулятор в чехле работает до восьми месяцев.

Пока все новинки доступны только в США и Европе. Вероятно, в России они появятся ближе к осени.
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Источник:
MacRumors
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