Satechi выпустила кучу аналогов AirTag под любые нужды







Популярный производитель аксессуаров для техники Apple, Популярный производитель аксессуаров для техники Apple, Satechi , внезапно анонсировал ряд новых аксессуаров FindAll, все из которых интегрируются с приложением «Локатор». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В коллекцию вошли: багажная бирка (FindAll Luggage Tag), брелок (FindAll Keychain), карта (FindAll Card) и футляр для очков (FindAll Glasses Case). Продукты Satechi FindAll работают по аналогии с AirTag, но выпускаются в разных формах и размерах, которые более удобны, чем девайс Apple.Брелок Satech FindAll за $30 представляет собой полноценную альтернативу AirTag с корпусом из экокожи. Аккумулятора хватает на 12 месяцев, после чего его нужно будет подзарядить.Багажная бирка Satechi FindAll за $45 изготовлена ​​из того же материала. Она предназначена для крепления к чемодану и включает в себя слот для именной карты и регулируемый ремешок. Её аккумулятор работает до восьми месяцев без подзарядки.Для кошельков Satechi выпустила пластиковую карту за $35. Она сделана из алюминия и закаленного стекла. Кроме того, эта модель получила влагозащиту IP67.Финальный аксессуар — футляр для очков Satechi FindAll за $50. Чехол предлагает складную конструкцию с подкладкой из микрозамши и магнитной застежкой. Аккумулятор в чехле работает до восьми месяцев.Пока все новинки доступны только в США и Европе. Вероятно, в России они появятся ближе к осени.