





Хакеры подделывают сайты, благодаря которым получают важные данные пользователей. AtlasVPN составил список брендов, которые злоумышленники чаще всего выдают за настоящие.Наверняка вы замечали, что порой электронная почта завалена письмами от неизвестных адресатов со странными ссылками. Чаще всего мы не обращаем на них внимания, так как знаем — переход по ним может быть опасным. Но если письмо содержит название знакомых брендов, это может ослабить бдительность. Именно этого и добиваются хакеры, чтобы получить ваши данные.Такой метод взлома называется фишинговой атакой. Допусти, вы ждете посылку из-за рубежа, приходит письмо от логистической компании DHL со ссылкой на личный кабинет, вы переходите по ней и попадаете на крючок злоумышленников.Компания AtlasVPN собрала бренды, сайты которых чаще всего используют для хакерских атак.17,7% писем с вредоносными ссылками приходит от якобы компании Amazon, 16,5% приходится на доставку от DHL, разработчиком ПО eSign злоумышленники прикидываются в 12,7% случаев.В 5,7% небезопасно переходить по ссылкам от платежной системы PayPal, 3,5% почты маскируются под зарубежную соцсеть Linkedin. Microsoft подделывают 3% хакеров, хостинги компании 1&1 — 2,5%, британские телекоммуникации O2 — 2,3%. К письмам от Facebook стоит присмотреться в 2,2% случаев и на последнем месте с 1,8% euhp располагается банковская компания HSBC.Крупные компании не всегда эффективно борются с фишинговыми атаками. Остается быть предельно внимательными. Если вы открыли письмо, не торопитесь переходить по ссылке, внимательно прочтите его, проверьте на предмет орфографических ошибок и соответствие адреса, куда ведет ссылка. Любое различие с оригиналом может привести к неприятным последствиям.