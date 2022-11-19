Сбербанк Банки VK

«Сбер» и другие банки России изучают возможность отправки кодов подтверждения через VK

Фархад

Sber push

Крупные банки России, включая «Сбер», ПСБ, МКБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», Новикомбанк и «Зенит», рассматривают возможность отправки кодов для подтверждения операций через мессенджер VK.

Представители VK подтвердили «Известиям», что отправка кодов подтверждения в VK Messenger уже работает в пилотном режиме. При этом банкам предоставили специально разработанное решение, которое не передаёт чувствительные данные пользователя. Тем не менее использование любых мессенджеров для отправки кодов подтверждения транзакций вызывает вопросы безопасности.

Возможный переход на VK Messenger вызван тем, что банки не могут отправлять пуши пользователям, поскольку приложения вышеперечисленных кредитных организаций удалены из Google Play и App Store, а SMS-сообщения обходятся в 10-30 раз дороже.

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Источник:
Известия
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Комментарии

+4070
Gabriel
Ограничения иногда приводят к интересным решениям, которые в свою очередь ведут к появлению и развитию новых технологий.
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