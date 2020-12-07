«Сбер» и исследовательское подразделение Microsoft Research подвели итоги совместного проекта, анонсированного в октябре 2019 года. Разработанная уникальная ИИ-система дает возможность обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы практически так, как это делает человек. Ключевой целью исследовательского проекта была разработка решения, способного взаимодействовать с людьми, освобождая их от механически сложной рутинной работы и обеспечивая высокий уровень безопасности.
Работа над проектом осуществлялась в Лаборатории робототехники «Сбера» в Москве и в Microsoft в Беркли (Редмонде, США) и в совокупности она длилась больше года, с мая 2019 года по май 2020. Исследовательская группа состояла из 8 человек. Их практической задачей было разработать технологию выгрузки с помощью робота-манипулятора инкассаторских мешков с монетами весом до 6 килограмм из мобильных тележек для последующей обработки в счетных машинах. В отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства в каждом отдельном случае. Для расчета и предсказания этих параметров были применены методы глубокого обучения и обучения с подкреплением. Испытания продемонстрировали успешность выгрузки мешков с первого раза в более 95% в реальных условиях.
Процесс работы над проектом проходил в три этапа. Первый — разработка реалистичной симуляции робототехнической установки и объектов манипуляции — деформируемых мешков с монетами с учетом их физических характеристик. Вторым этапом была интеграция симуляторов с фреймворком машинного обучения с подкреплением и проведение экспериментов в симуляционной среде с обучением интеллектуального агента управлению виртуальным роботом. Для этого исследователями был применен подход machine teaching (англ. «обучение машин»). Методика предполагает не только обучение посредством взаимодействия алгоритма со средой, как в классическом обучении с подкреплением, но и использование «подсказок» от человека. На этом этапе необходимо было прописать правильные опорные точки для алгоритма, на основе которых он сможет обучаться. Это позволяет значительно ускорить процесс и сделать его более эффективным. На завершающем третьем этапе обученного в симуляторах интеллектуального агента перенесли непосредственно на физического робота. В результате в Лаборатории робототехники «Сбера» были успешно протестированы реальные манипуляции по разгрузке тележки с мешками монет роботом.
Создатели системы уверены, что подобная технология может быть востребована в широком ряде сфер. Особенно целесообразно ее применение для решения тех задач, где человек подвергается опасности или должен прилагать чрезвычайные физические усилия, например, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и т. д. — везде, где необходимо совершать действия с объектами непостоянной формы.
Компании продолжат сотрудничество в исследовательской сфере, чтобы способствовать развитию и более широкому распространению своих разработок на стыке робототехники и искусственного интеллекта.
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Близится время, когда людей освободят от физического труда. Останутся некоторые профессии для желающих поработать, где необходим человеческий разум, остальные будут чилить на пособия)
Метите в некоторые специальности?)
Если до нас дойдёт такой прогресс, то большинству останется только по помойкам побираться.
Чтобы кому-то платить пособие нужно с кого-то собирать налоги.
Роботы налоги платить не будут.
Тем не менее выплата пособий в тестовом режиме уже практикуется в Германии
Безусловный базовый доход, никак с этим не связан.