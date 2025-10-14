«Сбер» и «Т-банк» придумали идеальную замену банковским картам и готовятся перейти на нее

Олег

Фото: Unsplash 

Три российских банка разрабатывают концепцию новой платежной системе взамен нынешней. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, речь идет о независимой платежной системе, которая станет альтернативой существующей НСПК от Центробанка РФ. Проект сейчас активно обсуждают в «Сбере», «Т-банке» и «Альфа-банке», о присоединении других организаций к системе пока не сообщается.

«Если создавать альтернативу, то это должна быть независимая платёжная система - как юридически, так и технологически... Если двигаться в логике Объединения банков, то учредителями могут стать "Сбер", Альфа-банк и Т‑Банк, но, конечно, с возможностью присоединения в этом качестве других банков», — говорит представитель Сбера. 

Отличительной чертой новой платежной системой станет отход от привычных платежных карт, хоть их выпуск и не исключается. Вместо пластика банки хотят сделать основными способами оплаты NFC, Bluetooth и биометрию.

Любопытно, что другие банки пока относятся к этой инициативе прохладно. К примеру, руководство ВТБ ответило СМИ, что «на сегодняшний день НСПК успешно выполняет свою роль независимого модератора на платежном рынке, обеспечивает взаимовыгодные условия для всех участников и развивает передовые платежные инициативы в интересах клиентов»

Источник:
РИА Новости
