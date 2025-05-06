«Сбер» крупно обновил «Сбербанк Онлайн»

У «Сбербанка» вышло крупное обновление его основного приложения для Android. Версия 16.7 появилась на сайте организации, в RuStore и других магазинах приложений.
Из описания обновления:
«В частности, пользователи „СберБанк Онлайн“ могут более подробно узнать о комиссиях за переводы в „Системе быстрых платежей“ (СБП). Например, GigaChat пояснит клиенту, когда будет взиматься комиссия, когда этого не произойдет, будет ли комиссия для ИП и как можно увеличить лимит по таким платежам».
Как установить обновлённую версию «Сбербанк Онлайн», рассказано здесь на нашем сайте.
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