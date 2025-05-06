«Сбер» крупно обновил «Сбербанк Онлайн»

Александр


У «Сбербанка» вышло крупное обновление его основного приложения для Android. Версия 16.7 появилась на сайте организации, в RuStore и других магазинах приложений.

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Основной упор в этом апдейте сделан на улучшение возможностей нейросетевого помощника GigaChat, с недавних пор пришедшего на замену более простому чат-боту «Салют». Теперь пользователи могут не только получить ответы на свои вопросы, но и уточнит полученную информацию, а также прямо из чата перейти в нужные разделы приложения.

Из описания обновления:

«В частности, пользователи „СберБанк Онлайн“ могут более подробно узнать о комиссиях за переводы в „Системе быстрых платежей“ (СБП). Например, GigaChat пояснит клиенту, когда будет взиматься комиссия, когда этого не произойдет, будет ли комиссия для ИП и как можно увеличить лимит по таким платежам».

Как установить обновлённую версию «Сбербанк Онлайн», рассказано здесь на нашем сайте.
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