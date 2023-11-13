«Сбер» лег. Клиенты не могут перевести деньги через приложение

Артем
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Об этом сообщают пользователи и сайт «Детектор сбоев».

По данным ресурса, который отслеживает неполадки в работе различных сервисов, в работе мобильного приложения «Сбербанка» замечен сбой. При попытке совершить перевод система выдает сообщение «сервис временно недоступен».

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Проблема замечена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в других регионах. Перебои в работе начались около 13.30 по московскому времени и на момент написания новости устранены не были. Количество жалоб продолжает расти, причины ошибки пока неизвестны.
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Источник:
Детектор сбоев
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tellurian
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tellurian
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