В Удмуртии состоялась презентация «Деревни будущего» — совместного проекта «Сбера» и правительства республики. В мероприятии принял участие в том числе глава банка Герман Греф.

«Деревня будущего» реализована в Пихтовке — посёлке в Воткинском районе Удмуртской республики России. В ней реализовано более 15 цифровых сервисов «Сбера», которые должны сделать жизнь сельчан проще и удобнее, обеспечивая им уровень комфорта наравне с городом. Цель совместного проекта — сделать сельскую местность привлекательной и комфортной для людей, а агропромышленный бизнес — современным, технологичным и высокоэффективным.

Сбер

  • С нуля построен Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Здесь работает несколько цифровых медицинских сервисов индустрии здравоохранения «Сбера». Дистанционный мониторинг состояния пациентов от «СберЗдоровья» позволяет вести наблюдение за показателями здоровья больных в реальном времени и  реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. 
  • «СБЕР ЕАПТЕКА» осуществляет доставку в аптеку или близлежащий поселок широкого ассортимента лекарственных препаратов. Продукт на базе искусственного интеллекта Voice2Med от группы компаний ЦРТ позволяет заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. 
  • Сервис «Расшифровка кардиограммы с помощью ИИ» от «СберМедИИ» представляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку её результатов.
  • Школа подключена к «СберКлассу» для дополнительного углубленного изучения различных предметов. В ней создан специальный агрокласс, с помощью которого детям прививают интерес к сельскому хозяйству и готовят специалистов для села.
  • Сельский магазин действует как пункт выдачи наличных. Больше не нужно ехать в райцентр, чтобы снять деньги с карты — это можно сделать прямо на кассе магазина. Там же можно оплатить услуги ЖКХ. В магазине установлен пункт получения заказов из маркетплейса «СберМегаМаркет» через постаматы «СберЛогистики». Также можно воспользоваться сервисом «СберМаркет».
  • В Доме культуры работают развлекательные сервисы «Сбера» — онлайн-кинотеатр Okko и аудиостриминг «СберЗвук». В молодёжной зоне и в школьной библиотеке установлены приставки SberBox.



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