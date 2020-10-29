Сбер

«Сбер» выкупит у структур Александра Мамута все акции Rambler Group и станет единственным владельцем этого холдинга. Предприниматель также передаст банку 100% кинотеатра «Художественный». Полная сумма сделки пока неизвестна, первый транш сразу после подписания документов составит 3 миллиарда рублей.

В результате этой сделки «Сбер» получит полный контроль над следующими активами:

  • Холдинг Rambler&Co, куда входят более тридцати изданий и сервисов, в том числе «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ru» и «Чемпионат». Их ежемесячная аудитория более 66 миллионов пользователей.
  • Блогерская платформа «Живой журнал».
  • Сервис для покупки билетов в кино, театры, на концерты «Рамблер/Касса».
  • Сайт Rambler.ru с сервисами «Погода», «Недвижимость», «Поиск» и другими.
  • Онлайн-кинотеатр Okko.
  • Кинотеатр «Художественный» в Москве.

Александр Мамут оставит себе объединённую сеть кинотеатров «Синема парк», «Формула кино», «Кино Окко» и «Пионер». 


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Источник:

vc.ru vc.ru

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